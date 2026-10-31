No Ērgļa par Bērziņu: kā izdevusies pārvērtība?

360TV šova “Izklausies redzēts” trešajā raidījumā dziedātājam Andrim Ērglim jāparāda, cik pārliecinoši viņš spēj pārtapt par citu skatuves personību. Šoreiz viņa uzdevums ir atveidot dziedošo aktieri Andri Bērziņu, izpildot vienu no viņa atpazīstamajām dziesmām “Es šonakt sēdēšu uz jumta”.
Lai gan abiem māksliniekiem ir kopīgs vārds, uzdevums nebūt nav vienkāršs. Ērglim jāatveido ne tikai dziesmas melodija un vārdi, bet arī Bērziņa īpašā dziedāšanas maniere, žesti un skatuves harizma. Tieši nianses bieži vien nosaka, vai pārvērtība izdodas pārliecinoša.
Andrim Ērglim šī ir iespēja izkāpt no ierastā izpildītāja tēla un izmēģināt spēkus citā muzikālā ampluā. Savukārt skatītājiem atliek vērot, vai viņam izdosies uz skatuves atdzīvināt Andra Bērziņa savdabīgo šarmu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
360TV šova “Izklausies redzēts” trešajā raidījumā dziedātājam Andrim Ērglim jāparāda, cik pārliecinoši viņš spēj pārtapt par citu skatuves personību. Šoreiz viņa uzdevums ir atveidot dziedošo aktieri Andri Bērziņu, izpildot vienu no viņa atpazīstamajām dziesmām “Es šonakt sēdēšu uz jumta”.
Lai gan abiem māksliniekiem ir kopīgs vārds, uzdevums nebūt nav vienkāršs. Ērglim jāatveido ne tikai dziesmas melodija un vārdi, bet arī Bērziņa īpašā dziedāšanas maniere, žesti un skatuves harizma. Tieši nianses bieži vien nosaka, vai pārvērtība izdodas pārliecinoša.
Andrim Ērglim šī ir iespēja izkāpt no ierastā izpildītāja tēla un izmēģināt spēkus citā muzikālā ampluā. Savukārt skatītājiem atliek vērot, vai viņam izdosies uz skatuves atdzīvināt Andra Bērziņa savdabīgo šarmu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu