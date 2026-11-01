No angļu valodas vārdiem "kid" (bērns) un "independence" (patstāvība) Londonas latvieši Inga un Mārtiņš Milleri ir pašdarinājuši nosaukumu "Kindy", kas ir kļuvis par viņu uzņēmuma zīmolu. Uzņēmuma mērķis ir mācīt bērniem ēst un patstāvīgi darboties virtuvē ar vecumam piemērotiem virtuves instrumentiem un kulinārijas piederumiem.
Pirms četrpadsmit gadiem Mārtiņš devās uz Lielbritāniju, jo vēlējās strādāt reklāmas aģentūrā. Tā kā lielākās aģentūras atrodas Londonā, studijas tur bija loģisks solis. Pēc gada viņam pievienojās sieva Inga, kura Londonā pabeidza maģistra studijas inovāciju menedžmentā. Kad pēc vairākiem Lielbritānijā pavadītiem gadiem pārim pieteicās pirmais dēls, viņi sāka apdomāt, kā vēlas viņu audzināt un kādu vidi nodrošināt. Milleriem bija svarīgi, lai bērns iesaistītos ikdienas norisēs, piemēram, palīdzētu gatavot ēst, mācītos patstāvīgi uzklāt sev galdu un pēc darbošanās sakoptu savu vietu. Viņi vēlējās, lai bērni šīs prasmes apgūst ne tikai ar rotaļu virtuvēm, bet reālajā mājas vidē. Abu profesionālā bagāža apvienojumā ar Montesori filozofiju kļuva par pamatu "Kindy" produktu izstrādei.