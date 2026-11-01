Pazūd elektrība uz skatuves, bet TV studijā atskan purkšķis: slavenības atklāj neveiklus brīžus

360TV šovā “Gandrīz ideālas vakariņas” aktrise Elīna Astra Bojarkina atceras neveiklu brīdi teātrī, kad izrādes laikā pēkšņi pazudusi elektrība, bet mūziķis Ansis Klintsons atklāj krietni neķītrāku atgadījumu televīzijas studijā.
Elīna Astra Bojarkina stāsta, ka izrādes laikā negaidīti pazudusi elektrība tieši brīdī, kad viņai bija jāizpilda konkrēts skatuves uzdevums. Aktrise apjukusi, jo tumsā nav zinājusi, kā rīkoties tālāk.
“Un es nezinu, ko darīt. Un man liekas, pagāja kaut kāds mirklis, un tad es teicu, ka mēs laikam šobrīd šeit apstāsimies,” atceras Elīna.
Savukārt Anša Klintsona stāsts liek smaidīt vēl plašāk. Reiz, piedaloties diskusiju raidījumā, viņš kopā ar pārējiem dalībniekiem sēdējis studijā, kad pēkšņi kāds no klātesošajiem skaļi un sulīgi nopirdies.
“Man arī bijis tā, ka es apsēžos, apsēžas visi diskusijas raidījumā, un aiziet raidījuma galviņa, un tieši tajā brīdī viens no klātesošajiem ļoti spēcīgi un sulīgi nopirdās,” stāsta Ansis.
Tobrīd mūziķim nācies savaldīties un saglabāt nopietnu sejas izteiksmi, lai varētu turpināt raidījumu. Kā viņš atklāj, skatītāji notikušo nav dzirdējuši, taču studijā esošajiem situācija bijusi pavisam cita.
Izrādās, arī skatuves un televīzijas profesionāļiem reizēm jāiztur pārbaudījumi, kas scenārijā nav paredzēti – un dažus no tiem ir īpaši grūti pārvarēt, nesmejoties!
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360TV šovā “Gandrīz ideālas vakariņas” aktrise Elīna Astra Bojarkina atceras neveiklu brīdi teātrī, kad izrādes laikā pēkšņi pazudusi elektrība, bet mūziķis Ansis Klintsons atklāj krietni neķītrāku atgadījumu televīzijas studijā.
Elīna Astra Bojarkina stāsta, ka izrādes laikā negaidīti pazudusi elektrība tieši brīdī, kad viņai bija jāizpilda konkrēts skatuves uzdevums. Aktrise apjukusi, jo tumsā nav zinājusi, kā rīkoties tālāk.
“Un es nezinu, ko darīt. Un man liekas, pagāja kaut kāds mirklis, un tad es teicu, ka mēs laikam šobrīd šeit apstāsimies,” atceras Elīna.
Savukārt Anša Klintsona stāsts liek smaidīt vēl plašāk. Reiz, piedaloties diskusiju raidījumā, viņš kopā ar pārējiem dalībniekiem sēdējis studijā, kad pēkšņi kāds no klātesošajiem skaļi un sulīgi nopirdies.
“Man arī bijis tā, ka es apsēžos, apsēžas visi diskusijas raidījumā, un aiziet raidījuma galviņa, un tieši tajā brīdī viens no klātesošajiem ļoti spēcīgi un sulīgi nopirdās,” stāsta Ansis.
Tobrīd mūziķim nācies savaldīties un saglabāt nopietnu sejas izteiksmi, lai varētu turpināt raidījumu. Kā viņš atklāj, skatītāji notikušo nav dzirdējuši, taču studijā esošajiem situācija bijusi pavisam cita.
Izrādās, arī skatuves un televīzijas profesionāļiem reizēm jāiztur pārbaudījumi, kas scenārijā nav paredzēti – un dažus no tiem ir īpaši grūti pārvarēt, nesmejoties!
VIDEO:
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