Lai cik nesenais dīzeļa darījums starp ASV un Krieviju izskatītos neliels no ekonomiskā skatpunkta, tas ir nozīmīgs ģeopolitiskajā aspektā. Vienlaikus tas ir priekšvēstnesis potenciālajam ASV, Eiropas un Ukrainas parakstītam miera plānam, kurā visdrīzāk viens no galvenajiem punktiem būs vienošanās enerģētikas jomā – saskaņā ar "The Washington Post" datiem tiek paredzēta arī Krievijas naftas un gāzes piegāde pa cauruļvadiem uz Eiropu. Šīs šķietami pārsteidzošās pārmaiņas liek pievērsties tam, kas nosaka Savienoto Valstu ārpolitiku. Un ceļš ved pie ideoloģijām.
Makindera koncepcija
Trīs gadu desmitus – kopš Bila Klintona ievēlēšanas par ASV prezidentu – Rietumu demokrātiskajā pasaulē dominēja liberālā ideoloģija, kas balstās un proponē naudu un politekonomiski saistīta ar finansistu un baņķieru aprindām. Finanšu sfērā peļņas procents ievērojami pārsniedza reālās ekonomikas pelnītspēju, līdz ar to šajā jomā iesaistījās talantīgākie cilvēki. Jaunajai ideoloģijai triumfējot, reālā ekonomika degradējās un tika pārorientēta uz Ķīnu, kas kļuva par galveno ražošanas bāzi, vēlāk tai pievienojās Indonēzija,Vjetnama.