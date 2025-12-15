Digitālajā straumēšanas vidē ir izdots dziesmu rakstnieka Ainara Mielava jubilejas ieraksts “65 Koncerts Arēnā”.
Koncertierakstā piedalās – Ainars Mielavs (balss, mutes harmonikas), Rūdolfs Macats (klavieres), Kaspars Vizulis (elektriskā ģītāra), Kristians Priekulis (basa ģitāra), Kaspars Kurdeko (bungas), Aigars Voitišķis (akustiskā ģitāra), Terēze Mielava (elektriskā ģitāra, balss) un vokālais ansamblis Schola Cantorum Riga, vadītājs Guntars Prānis. Koncerta skaņas dizains – Artūrs Voitišķis, daudzceļu ieraksta apstrāde un rezultāts – Gatis Gaujenieks.
Noklausies!
Dziesmu saraksts:
Aizlaid šaubas negaisam līdz
Pārcēlājs
Nemanot
Labradors
Atpogā manu kreklu
Piekūns skrien debesīs
Mūžīgais piedāvājums
Tavs superveikals
Divatā
220 volti
Mīlestība skaitās
Horizonts
Ai, jel manu vieglu prātu
Oga saldā, oga sūrā
Tu saviļņoji mani
Kad mēness jūrā krīt
I Love You
100+1 vēlēšanās
Nedalāmā
Ja kādreiz tev vairs nav kur iet
