Digitālajā straumēšanas vidē ir izdots dziesmu rakstnieka Ainara Mielava jubilejas ieraksts “65 Koncerts Arēnā”.

Koncertierakstā piedalās – Ainars Mielavs (balss, mutes harmonikas), Rūdolfs Macats (klavieres), Kaspars Vizulis (elektriskā ģītāra), Kristians Priekulis (basa ģitāra), Kaspars Kurdeko (bungas), Aigars Voitišķis (akustiskā ģitāra), Terēze Mielava (elektriskā ģitāra, balss) un vokālais ansamblis Schola Cantorum Riga, vadītājs Guntars Prānis. Koncerta skaņas dizains – Artūrs Voitišķis, daudzceļu ieraksta apstrāde un rezultāts – Gatis Gaujenieks.

Ainara Mielava koncerta ieraksts "65 Koncerts Arēnā".
Foto: Publicitātes

Dziesmu saraksts:

Aizlaid šaubas negaisam līdz

Pārcēlājs

Nemanot

Labradors

Atpogā manu kreklu

Piekūns skrien debesīs

Mūžīgais piedāvājums

Tavs superveikals

Divatā

220 volti

Mīlestība skaitās

Horizonts

Ai, jel manu vieglu prātu

Oga saldā, oga sūrā 

Tu saviļņoji mani

Kad mēness jūrā krīt

I Love You

100+1 vēlēšanās

Nedalāmā

Ja kādreiz tev vairs nav kur iet

