Par godu Ainara Mielava 65 gadu jubilejai un mūziķa vērienīgajam jubilejas koncertam “Xiaomi Arēnā” 25. oktobrī, dienasgaismu piedzīvojis vasaras svelmē tapušais sajūtu video jaunā aranžijā ieskaņotajai Imanta Kalniņa dziesmai “Aplis”, ko veidojis mūziķis Jānis Ruņģis sadarbībā ar Lauru Tuču.
Dziesmu papildina vertikāla formāta sajūtu video, kas dokumentē vasaras dienu atmosfēru Jāņa dzimtajos laukos Teiļos, Madonas pusē. Video ataino dabas klātbūtni un iekšēju mieru – to pašu, ko Imanta Kalniņa dziesma ar Ainara Mielava vārdiem “Aplis” simbolizē savā būtībā. Tā ir arī atsauce uz mūsdienu ikdienas vizualizāciju, ko daudzi tver savos mobilajos telefonos, filmējot un fotografējot tieši vertikālā veidā.
“Dziesma ir kā latviešu mantra – tā runā par mūžības paradoksu, vai mēs tiešām redzam cits citu,”
ar savām pārdomām par “Apli” dalās Jānis Ruņģis. “Ar Ainaru esam sadarbojušies dažādās izpausmēs – ierakstu studijā, uz skatuves dēļiem. Liels paldies viņam par jauniem un bagātīgiem iespaidiem gan kā māksliniekam, gan kā personībai vispār!”
Jānis Ruņģis ir arī dziesmas producents un atklāj, ka “Aplis” ir pirmais singls no topošā kaverversiju minialbuma, kurā būs iekļautas latviešu dziesmas, kas viņam līdzšinējā dzīves gājumā bijušas īpaši nozīmīgas un tuvas. Viena no dziesmām tiks ierakstīta kopā ar Elzu Rozentāli un iespējams, ka minialbumā būs atrodamas vēl kādas sadarbības ar citiem mūziķiem.
Ruņģis ir komponists, multiinstrumentālists, kurš visvairāk zināms kā solo dziesminieks, cilvēka dabas pētnieks ar dziesmu starpniecību. Viņa albums “Yggdrasil” saņēmis “Zelta mikrofona” balvu kā labākais eksperimentālās mūzikas ieraksts. Kritiķu un klausītāju atzinību guvuši arī oriģinālmūzikas albumi “Ārpus prātus”, “Dzīvojumi” un “Grādi”.
Savulaik Ainara Mielava un Agneses dziedātā “Apļa” kaverversija tapusi kopā ar Lauru Tuču, kura ir multimāksliniece un darbojas galvenokārt vizuālajā mākslā. Viņas personālizstādes “Naive” galerijā “MuseumLV” un “Es dzīvoju tuksnesī” radošajā centrā “Hyper” bija kā slavinājumi dzīvespriekam un vienkāršībai. Dziesmā “Aplis” viņas klātbūtne sajūtama kā spēcīgs emocionālais papildinājums.
Tuča rada arī savas oriģinālkompozīcijas. Kopā ar muzikālo apvienību “Būtne” viņa izdevusi albumu “Izstāde”, kurā iemiesotas dziļas sajūtas un personīgs skatījums uz pasauli caur skaņu un vārdu saspēli.
Jaunais singls noklausāms lielākajos mūzikas straumēšanas servisos, bet tā videoklips noskatāms vietnē “YouTube”.
