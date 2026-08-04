UFC vieglākās svara kategorijas cīkstonis Alans Nasimento miris 34 gadu vecumā pēc iespējamas sirdslēkmes, paziņojusi pasaules vadošā jaukto cīņas mākslu organizācija UFC.
Organizācijas izplatītajā paziņojumā norādīts, ka brazīliešu sportists pirmdienas rītā atrasts bez dzīvības pazīmēm pēc, iespējams, miegā pārciestas sirdslēkmes. Neraugoties uz mediķu centieniem viņu atdzīvināt, Nasimento tika atzīts par mirušu notikuma vietā. UFC pauda līdzjūtību sportista ģimenei, draugiem, komandas biedriem un tuviniekiem, uzsverot, ka šis ir īpaši smags brīdis visiem viņa līdzgaitniekiem.
Nasimento profesionālajā MMA karjerā izcīnīja 22 uzvaras un piedzīvoja septiņus zaudējumus. UFC organizācijai viņš pievienojās 2021. gadā, bet pirms tam 2018. gadā startēja Deina Vaita rīkotajā talantu atlasē "Dana White's Contender Series". Sešās cīņās UFC viņš izcīnīja četras uzvaras un piedzīvoja divus zaudējumus, turklāt abi zaudējumi tika piedzīvoti vien pēc dalīta tiesnešu lēmuma.
Pēdējo cīņu Nasimento aizvadīja tikai pirms pusotra mēneša — šā gada 20. jūnijā —, kad pēc dalīta tiesnešu lēmuma piekāpās Mičam Raposo. Pirms tam viņš bija izcīnījis četras uzvaras pēc kārtas. Par uzvarām pār Ernandesu un Dērdenu brazīlietis saņēma arī vakara labākās cīņas snieguma prēmijas.
Sanpaulu dzimušais sportists trenējās pazīstamajā "Chute Boxe Diego Lima" komandā kopā ar bijušo UFC vieglā svara čempionu Čārlzu Oliveiru. Pusaudža gados ļoti slaidās miesasbūves dēļ viņš ieguva iesauku "Puro Osso", kas tulkojumā nozīmē "Vieni kauli".
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