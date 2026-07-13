Bijušā UFC dubultā čempiona Konora Makgregora atgriešanās oktagonā noslēdzās jau pirmajā raundā, kad cīņā pret Maksu Holoveju viņš guva labā ceļgala savainojumu un zaudēja ar tehnisko nokautu.
Cīņa ilga 69 sekundes. Makgregors to sāka agresīvi, mēģinot izpildīt augstu lēciena spērienu, taču pēc neveiksmīgas piezemēšanās nokrita uz ringa seguma. Lai gan viņš turpināja cīņu un vairākkārt centās piecelties, bija redzams, ka sportists nespēj pilnvērtīgi balstīties uz savas labās kājas. Holovejs neilgi pēc tam signalizēja tiesnesim Maikam Beltranam par pretinieka savainojumu, bet cīņa tika apturēta tikai pēc brīža, kad kļuva skaidrs, ka Makgregors nespēj sevi aizstāvēt.
Pēc cīņas UFC prezidents Dana Vaits norādīja, ka sākotnējās pazīmes liecina par iespējamu priekšējās krusteniskās saites plīsumu labajā ceļgalā, lai gan galīgā diagnoze vēl būs jāapstiprina medicīniskajās pārbaudēs.
Makgregoram tā bija pirmā UFC cīņa kopš 2021. gada, kad duelī pret Dastinu Porjē viņš salauza kāju. Pēdējos gados viņa atgriešanās vairākkārt tika atlikta dažādu iemeslu dēļ, tostarp traumu dēļ.
Holovejam šī bija iespēja revanšēties par zaudējumu abu pirmajā savstarpējā cīņā 2013. gadā. Pēc uzvaras viņš pauda nožēlu, ka cīņa beigusies šādā veidā, vienlaikus norādot, ka cer uz vēl vienu tikšanos ar Makgregoru.
"Jūs esat laimīgi, jo būs arī trešā cīņa starp mani un Makgregoru," sacīja Holovejs. "Es ļoti gaidīju šo cīņu. Gatavojos tai, bet ir žēl, ka viss beidzās šādi."
Holovejam šī bija debija pusvidējā svara kategorijā. Ar uzvaru viņš uzlaboja savu profesionālās karjeras bilanci līdz 28 uzvarām 37 cīņās.
Savukārt Makgregoram tas bija septītais zaudējums profesionālajā karjerā un ceturtais zaudējums pēdējās piecās UFC cīņās. Nav skaidrs, kad viņš varētu atgriezties oktagonā, jo vispirms būs jānoskaidro savainojuma nopietnība un iespējamais atlabšanas laiks.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu