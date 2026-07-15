Ungārijas parlaments pieņēmis konstitūcijas grozījumus, kas paredz, ka pašreizējā valsts prezidenta, iepriekšējam premjerministram Viktoram Orbānam lojālā, Tamāša Šujoka pilnvaru termiņš beigsies nekavējoties.
Grozījumi pirmdien pieņemti ar 139 balsīm par un sešām pret. Deputāti no Orbāna labēji populistiskās partijas "Fidesz" balsojumu boikotēja. Parlamentam drīzumā jāievēl jauns prezidents, kura amata termiņš būs maksimums pieci gadi.
Šujoku par prezidentu parlaments ievēlēja 2024. gadā ar "Fidesz" atbalstu. Tagadējais premjerministrs Pēters Maģars no centriski labējās partijas "Tisa", kas nāca pie varas maijā pēc uzvaras vēlēšanās, izteicies, ka uzskata Šujoku par neleģitīmu marioneti un aicinājis viņu atkāpties. Esošā prezidenta rīcībā ir piecas dienas, lai atkāptos vai parakstītu grozījumus. Ja Šujoks atteiksies parakstīt grozījumus, var sākties konstitucionālā krīze un parlaments ierosinās impīčmenta procedūru.
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