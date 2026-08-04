Kopš Ungārijas premjerministra amatā 9. maijā stājās Pēters Maģars, šajā Centrāleiropas valstī vērojamas lielas pārmaiņas pēc bijušā valdības vadītāja Viktora Orbāna 16 varas gadiem. 

Amatus zaudējušas augstas valsts amatpersonas, tostarp valsts prezidents, bet izmaiņas piedzīvo ar bijušo premjeru saistītā mediju sistēma. Orbāna nometne savukārt jaunajam premjeram pārmet demokrātijas graušanu.

Iespēja reformām

Parlamenta vēlēšanās 12. aprīlī Maģara vadītā centriski labējā partija "Tisza" izcīnīja vairāk nekā divas trešdaļas vietu parlamentā jeb tā dēvēto supervairākumu. Tas jaunajam premjeram, tāpat kā iepriekš Orbānam un viņa labēji populistiskajai partijai "Fidesz", ļāvis bez lielas pretestības izdarīt grozījumus konstitūcijā un veikt izmaiņas nozīmīgās valsts institūcijās, norāda apskatnieki. Bez šāda pārliecinoša vairākuma strauju reformu īstenošana, kas ļāvusi īsā laikā izjaukt Orbāna 16 gadus veidoto politisko, ekonomisko un tiesisko sistēmu, nebūtu iespējama. Jau vēlēšanu naktī Maģars aicināja ar "Fidesz" 

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