Ungārijas jaunais premjers Pēters Maģars paziņojis, ka valsts ieviesīs labojumus konstitūcijā, lai piespiestu atkāpties iepriekšējā premjera Viktora Orbāna perioda valsts prezidentu Tamāšu Šujoku.
Maģara ieskatā 70 gadus vecais bijušais jurists, atbalstīdams Orbānu, "nodevis" Ungāriju un "nav cienīgs" būt par valsts prezidentu. "Tamāšs Šujoks nekad nav aizstāvējis neaizsargātos, tos, kuriem uzbrūk, un nesargāja likuma virsvaru," platformā "X" ierakstījis premjers. Pēc Maģara teiktā, šī ir nevis vēršanās pret Šujoku personīgi, bet pret Orbāna laikā izveidoto sistēmu un ieceltajām amatpersonām vispār, jo jaunajai valdībai nepieciešams absolūts mandāts reformām. Ungārijā prezidentam ir ceremoniālas funkcijas, bet viņš var uzlikt veto likumiem un nosūtīt izvērtēšanai Konstitucionālajā tiesā. Šujoks 2024. gadā amatā nonāca nevis vēlēšanu ceļā, bet deputātu iecelts, izmantojot pārliecinošo Orbāna partijas "Fidesz" pārsvaru parlamentā. Oficiāli viņa pilnvaras beidzas 2029. gadā, taču Maģars pēc uzvaras aprīļa vēlēšanās un Orbāna gāšanas izvirzīja prezidentam ultimātu, pieprasot brīvprātīgu atkāpšanos līdz 31. maijam. Šujoks prasību noraidījis. Maģara partijai "Tisza" parlamentā šobrīd ir 141 mandāts no 199, kas pilnībā ļauj mainīt konstitūciju un atlaist prezidentu. Vajadzīgo labojumu pieņemšana prasīs apmēram mēnesi.
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