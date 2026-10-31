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#bankas #mājokļi #nauda #pensionāri

Senioru aprūpes mājokļu projekti piesaista attīstītājus. Rīgā top iecere 3,5 miljonu eiro apmērā

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 31. oktobris, 16:46
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2026. gada 31. oktobris, 16:46
Mājokļi senioriem. Ilustratīvs attēls.
Mājokļi senioriem. Ilustratīvs attēls.
Foto: Lasi.lv/Mākslīgais intelekts

Latvijas sabiedrībai novecojot, nekustamo īpašumu attīstītāji arvien vairāk interesējas par senioru mājokļu un aprūpes centru izveidi. Bankā "Citadele" šādu projektu attīstītāju interese pēdējos divos gados trīskāršojusies, informē bankas valdes loceklis korporatīvo klientu apkalpošanas jautājumos Vaidas Žagūnis.

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Šogad banka izskatījusi senioru mājokļu projektus, kuru potenciālais finansējums kopumā sasniedz vairākus miljonus eiro. Viens no šiem projektiem aptuveni 3,5 miljonu eiro apmērā jau tiek attīstīts Rīgā. Projekta nosaukumu, atrašanās vietu un plānoto vietu skaitu banka paziņojumā neatklāj.

"Senioru mājokļi Latvijā nav jauna parādība, taču līdz šim tie drīzāk bija nišas segments,"

norāda Žagūnis. Bankas vērtējumā interesi veicina sabiedrības novecošana un augošā vajadzība pēc aprūpes pakalpojumiem. Saskaņā ar "Citadeles" aplēsēm pieprasījums pēc tiem ik gadu palielinās vidēji par 5%.

Pārsvarā veido aprūpes centrus un pansionātus

Pēc bankas sniegtās informācijas, projekti tiek attīstīti arī ārpus galvaspilsētas, īpaši Jūrmalā un Valmierā. Pārsvarā tie ir senioru aprūpes centri un pansionāti, kuros dzīvesvietu apvieno ar aprūpi un citiem pakalpojumiem.

Vaidas Žagūnis.
Vaidas Žagūnis.
Foto: Publicitātes

Šādu ieceru finansēšanā būtiska ir ne tikai ēka, bet arī pakalpojumu sniedzēja pieredze un spēja nodrošināt aprūpi.

"Senioru mājokļu projektiem ir garāks atmaksāšanās termiņš, un to veiksmi lielā mērā nosaka aprūpes pakalpojumu sniedzējs. Tāpēc, izvērtējot šādus projektus, skatāmies ne tikai uz pašu ēku, bet arī uz to, kas un kā sniegs pakalpojumus," skaidro Žagūnis.

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Vienlaikus senioru mājokļi nav sinonīms pansionātiem. Bankas paziņojumā norādīts, ka modernu senioriem pielāgotu mājokļu un senioru ciematu segments Latvijā joprojām ir vāji attīstīts.

Vairāk nekā piektdaļa iedzīvotāju ir seniori

Saskaņā ar bankas paziņojumā citētajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2026. gada sākumā Latvijā dzīvoja aptuveni 413 tūkstoši cilvēku vecumā no 65 gadiem — 22,4% iedzīvotāju. Gada laikā viņu īpatsvars pieaudzis par 0,5 procentpunktiem.

Ar Eiropas Atveseļošanas fonda atbalstu Latvijā tiek būvēti astoņi ģimeniskai videi pietuvināti senioru aprūpes centri, kuros kopā plānotas vietas aptuveni 850 cilvēkiem, teikts paziņojumā. Divus centrus attīsta pašvaldības, sešus — privātie aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

Par investoru interesi plašākā Eiropas tirgū liecina arī bankas citētie nekustamo īpašumu konsultāciju uzņēmuma JLL dati: 12 mēnešos līdz 2026. gada jūnijam veselības aprūpes nekustamajos īpašumos investēts 24,1 miljards eiro, vairāk nekā divreiz pārsniedzot iepriekšējā perioda apjomu. Šis rādītājs aptver plašāku īpašumu loku, tostarp aprūpes namus.

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Tēma
Nekustamais īpašums Būvniecība
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#bankas #mājokļi #nauda #pensionāri
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Latvijas sabiedrībai novecojot, nekustamo īpašumu attīstītāji arvien vairāk interesējas par senioru mājokļu un aprūpes centru izveidi. Bankā "Citadele" šādu projektu attīstītāju interese pēdējos divos gados trīskāršojusies, informē bankas valdes loceklis korporatīvo klientu apkalpošanas jautājumos Vaidas Žagūnis.

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Šogad banka izskatījusi senioru mājokļu projektus, kuru potenciālais finansējums kopumā sasniedz vairākus miljonus eiro. Viens no šiem projektiem aptuveni 3,5 miljonu eiro apmērā jau tiek attīstīts Rīgā. Projekta nosaukumu, atrašanās vietu un plānoto vietu skaitu banka paziņojumā neatklāj.

"Senioru mājokļi Latvijā nav jauna parādība, taču līdz šim tie drīzāk bija nišas segments,"

norāda Žagūnis. Bankas vērtējumā interesi veicina sabiedrības novecošana un augošā vajadzība pēc aprūpes pakalpojumiem. Saskaņā ar "Citadeles" aplēsēm pieprasījums pēc tiem ik gadu palielinās vidēji par 5%.

Pārsvarā veido aprūpes centrus un pansionātus

Pēc bankas sniegtās informācijas, projekti tiek attīstīti arī ārpus galvaspilsētas, īpaši Jūrmalā un Valmierā. Pārsvarā tie ir senioru aprūpes centri un pansionāti, kuros dzīvesvietu apvieno ar aprūpi un citiem pakalpojumiem.

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Vaidas Žagūnis.
Vaidas Žagūnis.
Foto: Publicitātes

Šādu ieceru finansēšanā būtiska ir ne tikai ēka, bet arī pakalpojumu sniedzēja pieredze un spēja nodrošināt aprūpi.

"Senioru mājokļu projektiem ir garāks atmaksāšanās termiņš, un to veiksmi lielā mērā nosaka aprūpes pakalpojumu sniedzējs. Tāpēc, izvērtējot šādus projektus, skatāmies ne tikai uz pašu ēku, bet arī uz to, kas un kā sniegs pakalpojumus," skaidro Žagūnis.

Vienlaikus senioru mājokļi nav sinonīms pansionātiem. Bankas paziņojumā norādīts, ka modernu senioriem pielāgotu mājokļu un senioru ciematu segments Latvijā joprojām ir vāji attīstīts.

Vairāk nekā piektdaļa iedzīvotāju ir seniori

Saskaņā ar bankas paziņojumā citētajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2026. gada sākumā Latvijā dzīvoja aptuveni 413 tūkstoši cilvēku vecumā no 65 gadiem — 22,4% iedzīvotāju. Gada laikā viņu īpatsvars pieaudzis par 0,5 procentpunktiem.

Ar Eiropas Atveseļošanas fonda atbalstu Latvijā tiek būvēti astoņi ģimeniskai videi pietuvināti senioru aprūpes centri, kuros kopā plānotas vietas aptuveni 850 cilvēkiem, teikts paziņojumā. Divus centrus attīsta pašvaldības, sešus — privātie aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

Par investoru interesi plašākā Eiropas tirgū liecina arī bankas citētie nekustamo īpašumu konsultāciju uzņēmuma JLL dati: 12 mēnešos līdz 2026. gada jūnijam veselības aprūpes nekustamajos īpašumos investēts 24,1 miljards eiro, vairāk nekā divreiz pārsniedzot iepriekšējā perioda apjomu. Šis rādītājs aptver plašāku īpašumu loku, tostarp aprūpes namus.

Aptauja

Vai esat apsvēris domu, ka vecumdienas būs jāpavada pansionātā?

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Nekustamais īpašums Būvniecība
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#bankas #mājokļi #nauda #pensionāri
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