38 gadu vecumā mūžībā devies viens no Latvijas cīņu sporta lielākajiem vārdiem, bijušais Latvijas MMA čempions Roberts Skujiņš, vēsta ieraksti sociālajos medijos.
Pirms trim dienām Skujiņš sociālajā medijā "Facebook" publicēja video, kur stāstīja, ka viņš pazūd projām uz kādu laiku. "Zinu, ka es esmu tā teicis iepriekš, bet tagad ir nedaudz citādāka situācija, ģimenes apstākļi nav tie labākie. Tāpēc es pazudīšu, negribu nevienu redzēt, es gribu aiziet tālumā kaut kur. Trīs dienas no manis nebūs nekādas ziņas. Cerams, ka viss būs kārtībā," savā video uzrunā teica cīkstonis.
Vēl pirms dažām dienām Skujiņš publicēja videoierakstus sociālajos medijos liekot noprast, ka viņam vasarā gaidāma cīņa.
Skujiņa nozīmīgāko MMA panākumu vidū ir uzvaras pār bijušo UFC un "Bellator" cīkstoni Galoru Bofando, Latvijas čempionu Mihailu Zabajevu un pieredzējušo MMA cīnītāju Jaroslavu Poborski, kā arī neizšķirts duelī ar Semiju Ben Amoru.
Savās pēdējās cīņās Roberts mērojās spēkiem arī ar vieniem no Latvijas vadošajiem MMA sportistiem — Danilu Vesņenoku un Edgaru Skrīveru.
Skujiņš bija galvenais treneris cīņu sporta zālē "Top Ring", kur regulāri trenējas vairāki pazīstami Latvijas cīkstoņi.
