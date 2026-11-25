Medības joprojām ir viens no tematiem, kas sociālajos tīklos spēj izraisīt īpaši asas diskusijas. Kamēr vieni medības uzskata par godīgu un ētisku gaļas ieguves veidu, citi apšauba to nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā. Diskusijās netrūkst arī dzimumu stereotipu, pārmetumu medniekiem un pat aicinājumu radikāli mainīt pastāvošo medību sistēmu. Turklāt nereti komentāri vairāk atklāj pašu rakstītāju priekšstatus par medībām nekā izpratni par nozarē notiekošo. Piedāvājam ieskatu spilgtākajos sociālo tīklu komentāros.
No žurnāla Medībasnovembra numura.
Citāti:
- Mārtiņš Augusts: “Es gan atbalstu medības, jo nav tās liekulības. Mednieks zina, ka medījumu nomedī, bet visi šie komentāri par slepkavībām ir divkosīgu cilvēku sevis attaisnošana, turot rokās veikala vistu.”
- Markuss: “Ja jūs redzētu, cik cietsirdīga ir industriālā lopkopība, jūs priecātos, ka ir cilvēki, kas izvēlas savu gaļu iegūt daudz ētiskāk un cilvēcīgāk. Medniekiem ir lielāka cieņa pret dabu nekā lielākajai daļai cilvēku, kas cepas par šo nomedīto stirnāzi.”
Anticitāti:
- Anonīms: “Dāmām jāmedī latviešu vīrtēviņi, nevis kaut kādi mistiski staltbrieži! Peace sister!”
- Anonīms: “Nejauciet cilvēkus, kas dzīvo, piemēram, Aļaskā, kur daudzu kilometru apkārtnē neviena nav. Tur nomedīt dzīvnieku ir izdzīvošana, bet jūs, pilsētnieki, kuriem viss ir un veikali nav tālu… Bet tā ir katram brīva izvēle, kādu karmu uzkrāt – ar plusu vai ar mīnusu. Bet to jūs sapratīsiet, kad būs par vēlu…”
- Ķepu sargi dzīvnieku aizsardzības biedrība: “Sākumā jātiek galā ar īpaši nežēlīgo rūpniecisko lopkopību. Mednieki dažreiz ir noderīgi, ja vien nešauj no braucoša auto, ja vien nenogalina lūsēnu mammu, ja vien par katru cenu nevēlas nogalināt lāci, ja vien nesāk šaut lapsas par atlīdzību un ja tiem nesagādā baudu nošaut kucēnus.”
- Žigo Zigrundosas: “Es uzkatu tā – Ieroču aprites likums jāmaina! Izejot testus, katrs var iegādāties arī lieljaudas ieročus, un nav obligāti jābūt medniekam. Nopērc licenci un medī bebrus, lapsas. Ja nav ko ēst – briedi kādu savā zemē. Gluži kā senie balti to darīja, tikai šajā variantā licence jānopērk par saprātīgām naudām. Jābeidz šī buržuāziskā sistēma, kur tikai turīgie var atļauties medīt. Atradušies te izredzētie!”
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Medības joprojām ir viens no tematiem, kas sociālajos tīklos spēj izraisīt īpaši asas diskusijas. Kamēr vieni medības uzskata par godīgu un ētisku gaļas ieguves veidu, citi apšauba to nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā. Diskusijās netrūkst arī dzimumu stereotipu, pārmetumu medniekiem un pat aicinājumu radikāli mainīt pastāvošo medību sistēmu. Turklāt nereti komentāri vairāk atklāj pašu rakstītāju priekšstatus par medībām nekā izpratni par nozarē notiekošo. Piedāvājam ieskatu spilgtākajos sociālo tīklu komentāros.
No žurnāla Medībasnovembra numura.
Citāti:
- Mārtiņš Augusts: “Es gan atbalstu medības, jo nav tās liekulības. Mednieks zina, ka medījumu nomedī, bet visi šie komentāri par slepkavībām ir divkosīgu cilvēku sevis attaisnošana, turot rokās veikala vistu.”
- Markuss: “Ja jūs redzētu, cik cietsirdīga ir industriālā lopkopība, jūs priecātos, ka ir cilvēki, kas izvēlas savu gaļu iegūt daudz ētiskāk un cilvēcīgāk. Medniekiem ir lielāka cieņa pret dabu nekā lielākajai daļai cilvēku, kas cepas par šo nomedīto stirnāzi.”
Anticitāti:
- Anonīms: “Dāmām jāmedī latviešu vīrtēviņi, nevis kaut kādi mistiski staltbrieži! Peace sister!”
- Anonīms: “Nejauciet cilvēkus, kas dzīvo, piemēram, Aļaskā, kur daudzu kilometru apkārtnē neviena nav. Tur nomedīt dzīvnieku ir izdzīvošana, bet jūs, pilsētnieki, kuriem viss ir un veikali nav tālu… Bet tā ir katram brīva izvēle, kādu karmu uzkrāt – ar plusu vai ar mīnusu. Bet to jūs sapratīsiet, kad būs par vēlu…”
- Ķepu sargi dzīvnieku aizsardzības biedrība: “Sākumā jātiek galā ar īpaši nežēlīgo rūpniecisko lopkopību. Mednieki dažreiz ir noderīgi, ja vien nešauj no braucoša auto, ja vien nenogalina lūsēnu mammu, ja vien par katru cenu nevēlas nogalināt lāci, ja vien nesāk šaut lapsas par atlīdzību un ja tiem nesagādā baudu nošaut kucēnus.”
- Žigo Zigrundosas: “Es uzkatu tā – Ieroču aprites likums jāmaina! Izejot testus, katrs var iegādāties arī lieljaudas ieročus, un nav obligāti jābūt medniekam. Nopērc licenci un medī bebrus, lapsas. Ja nav ko ēst – briedi kādu savā zemē. Gluži kā senie balti to darīja, tikai šajā variantā licence jānopērk par saprātīgām naudām. Jābeidz šī buržuāziskā sistēma, kur tikai turīgie var atļauties medīt. Atradušies te izredzētie!”
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu