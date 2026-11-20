Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) vadītāja konkursa izsludināšana bija pārsteidzīga, bet tā izsludināšanas laiks visādā ziņā neveiksmīgs, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" vērtēja ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Vaicāts, vai iestādei būtu labāk vēl kādu laiku strādāt bez vadītāja, bet konkursā izraudzītā Jāņa Rozes vietā meklēt jaunu pretendentu, viņš atbildēja, ka pilnīgi noteikti.
Meisters domā, ka vajadzēja pārskatīt desmit gadus kalpojušo pretendentu atlases kārtību, bet tas nenotika.
"Nav šie noteikumi, esam Valsts kontroles revīzijas ziņojuma gaidās, arī Valsts kanceleja ir pasūtījusi pētījumu. Mēs arī nesaprotam, kāds būs kopējais politiskais redzējums. Ir diskusijas, ka vajadzētu no KNAB vispār atteikties," viņš norādīja, uzsverot, ka "viss ir tāds nenoteikts".
Viņaprāt, šādos apstākļos KNAB topošajam vadītājam bija jāpiedāvā pilnīgi jauna biroja darba koncepcija, bet to viņš, kā pretendentu vērtēšanas komisijas loceklis, nesagaidīja.
Tomēr Meisters uzsvēra, ka gadījumā, ja Saeima Rozi apstiprinās amatā, viņš to respektēs un meklēs komunikāciju un veidus, kā sadarboties, strādāt labāk un strādāt komandā.
KNAB priekšnieka amata konkursa komisija ieteikusi šim amatam virzīt līdzšinējo KNAB priekšnieka vietnieku operatīvo darbību jautājumos Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai.
Kā iepriekš Latvijas Televīzijai pauda ģenerālprokurors, viņš rosināja konkursu izbeigt bez rezultāta, bet konkursa komisija lēma citādi. Viņaprāt, KNAB stagnē, bet vadītāja amata pretendentiem konkursā nebija pārliecinoša redzējuma risinājumam.
"Sabiedrība par atklātību — Delna" ("Delna") aicinājusi Rozi pirms Saeimas balsojuma iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu par biroja attīstību. "Delna" norādīja, ka sabiedrībai ir tiesības vēl pirms Saeimas lēmuma uzzināt kandidāta nostāju par KNAB darba prioritātēm un nepieciešamajām pārmaiņām.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Roze 2014. gadā kļuva par KNAB Iekšējās drošības nodaļas vadītāju. Viņam šo amatu piedāvāja toreizējais KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks. Roze 2016. gada vasarā pārcelts Streļčenoka vietnieka korupcijas apkarošanas jautājumos amatā.
Pirms karjeras KNAB Roze strādāja Drošības policijā (Valsts drošības dienestā).
Līdzšinējais KNAB priekšnieks Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) vadītāja konkursa izsludināšana bija pārsteidzīga, bet tā izsludināšanas laiks visādā ziņā neveiksmīgs, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" vērtēja ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Vaicāts, vai iestādei būtu labāk vēl kādu laiku strādāt bez vadītāja, bet konkursā izraudzītā Jāņa Rozes vietā meklēt jaunu pretendentu, viņš atbildēja, ka pilnīgi noteikti.
Meisters domā, ka vajadzēja pārskatīt desmit gadus kalpojušo pretendentu atlases kārtību, bet tas nenotika.
"Nav šie noteikumi, esam Valsts kontroles revīzijas ziņojuma gaidās, arī Valsts kanceleja ir pasūtījusi pētījumu. Mēs arī nesaprotam, kāds būs kopējais politiskais redzējums. Ir diskusijas, ka vajadzētu no KNAB vispār atteikties," viņš norādīja, uzsverot, ka "viss ir tāds nenoteikts".
Viņaprāt, šādos apstākļos KNAB topošajam vadītājam bija jāpiedāvā pilnīgi jauna biroja darba koncepcija, bet to viņš, kā pretendentu vērtēšanas komisijas loceklis, nesagaidīja.
Tomēr Meisters uzsvēra, ka gadījumā, ja Saeima Rozi apstiprinās amatā, viņš to respektēs un meklēs komunikāciju un veidus, kā sadarboties, strādāt labāk un strādāt komandā.
KNAB priekšnieka amata konkursa komisija ieteikusi šim amatam virzīt līdzšinējo KNAB priekšnieka vietnieku operatīvo darbību jautājumos Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai.
Kā iepriekš Latvijas Televīzijai pauda ģenerālprokurors, viņš rosināja konkursu izbeigt bez rezultāta, bet konkursa komisija lēma citādi. Viņaprāt, KNAB stagnē, bet vadītāja amata pretendentiem konkursā nebija pārliecinoša redzējuma risinājumam.
"Sabiedrība par atklātību — Delna" ("Delna") aicinājusi Rozi pirms Saeimas balsojuma iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu par biroja attīstību. "Delna" norādīja, ka sabiedrībai ir tiesības vēl pirms Saeimas lēmuma uzzināt kandidāta nostāju par KNAB darba prioritātēm un nepieciešamajām pārmaiņām.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Roze 2014. gadā kļuva par KNAB Iekšējās drošības nodaļas vadītāju. Viņam šo amatu piedāvāja toreizējais KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks. Roze 2016. gada vasarā pārcelts Streļčenoka vietnieka korupcijas apkarošanas jautājumos amatā.
Pirms karjeras KNAB Roze strādāja Drošības policijā (Valsts drošības dienestā).
Līdzšinējais KNAB priekšnieks Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu