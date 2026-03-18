Putnu gripas vīruss pēdējās sezonās arvien vairāk pāriet robežo no dzīvniekiem uz cilvēkiem, intervijā Latvijas Radio skaidroja infektoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Dace Zavadska.
Eksperte norādīja, ka jau vairākus gadus liela uzmanība pievērta tā saucamās putnu gripas izplatībai.
"Un tiek gaidīta, iespējams, pandēmija vai plašāka izplatība. Bet, ņemot vērā, ka mums jau ir bijušas gan putnu, gan cūku, gan visādas citādas gripas un arī Covid-19, tad gribētos domāt, ka sagatavotība gan valstiskā līmenī, gan lēmumu pieņemšanā, gan medicīnas aprūpē būs labāka, ja kaut kas tāds notiks," viņa sprieda.
Zavadska skaidroja, ka vīrusu dabā ir mainīties un daļa to dara ļoti ātri, tāpēc arī profilakse ir sezonāla, piemēram, gripai un Covid-19. Vienlaikus ir vīrusi, kuru pamatuzbūve paliek nemainīga un tādēļ, iespējams, arī vakcīnas darbojas ilgāk.
"Tā ir tā pulvera muca, uz kuras infektologi, sabiedrības veselības speciālisti un epidemiologi sēž nepārtraukti - vai būs kaut kas jauns, vai, mainoties ģenētiskajam materiālam, būs situācija, ka ļoti daudziem tas ir absolūts jaunums, līdz ar to vairāk slimos," viņa atzina.
