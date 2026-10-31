Lasmanes brokastu smūtijs, kas palīdzēs justies paēdušai vairākas stundas

Brokastīm nav jābūt sarežģītām, lai tās būtu sātīgas un uzturvielām bagātas. Uztura trenere un programmu autore Kristiāna Lasmane 360TV raidījumā “Māmiņu klubs piedāvā – Mājas. Ģimene. Mēs” piedāvā vienkāršu smūtija recepti, kurā apvienotas olbaltumvielas, ogļhidrāti un tauki. Šādu dzērienu iespējams pagatavot vien dažu minūšu laikā, turklāt tas var kļūt par pilnvērtīgu maltīti aizņemtā rītā.
Kristiāna Lasmane uzsver, ka ne visi smūtiji ir vienlīdz sātīgi. Ja dzērienā liek tikai augļus vai izvēlas svaigi spiestu sulu, tajā galvenokārt būs ogļhidrāti. Lai maltīte ilgāk sniegtu sāta sajūtu, svarīgi pievienot arī olbaltumvielu un tauku avotu.
Viņas piedāvātajā receptē izmantots augu piens, olbaltumvielu pulveris, auglis un riekstu sviests. Garšai var pievienot arī šķipsniņu kanēļa, kas īpaši piestāv rudenīgām brokastīm.
Nepieciešamās sastāvdaļas
- 200 ml augu piena vai parastā piena
- Nedaudz ūdens, lai iegūtu vēlamo konsistenci
- 30 g olbaltumvielu pulvera
- 1 bumbieris ar visu mizu (vai jebkurš cits auglis) vai sauja saldētu ogu
- 30 g riekstu sviesta vai Indijas riekstu krēma
- Šķipsniņa kanēļa
Pagatavošana
- Blenderī ielej pienu un pievieno nedaudz ūdens.
- Pievieno olbaltumvielu pulveri, gabaliņos sagrieztu bumbieri vai ogas un riekstu sviestu.
- Pēc vēlēšanās pieber šķipsniņu kanēļa.
- Visu sablendē, līdz smūtijs kļūst viendabīgs un krēmīgs.
Un brokastis ir gatavas! Kristiānas gatavotajā smūtijā ir aptuveni 500 kaloriju un 40 gramu olbaltumvielu. Pēc viņas teiktā, šāda maltīte var palīdzēt saglabāt sāta sajūtu vairākas stundas un ērti sagaidīt pusdienas bez nepieciešamības nemitīgi našķoties.
Neaizmirsti arī par ūdeni!
Līdztekus sabalansētām brokastīm Kristiāna atgādina par pietiekamu ūdens uzņemšanu. Viņa iesaka dienu sākt ar lielu glāzi ūdens un turpināt to dzert regulāri visas dienas garumā. Dažkārt slāpes var sajaukt ar izsalkumu, tāpēc ir vērts pievērst uzmanību organisma signāliem.
Galvenais – veselīgām brokastīm nav jābūt laikietilpīgām. Ja mājās ir blenderis un dažas vienkāršas sastāvdaļas, sātīgu smūtiju iespējams pagatavot arī rītā, kad katra minūte ir svarīga.
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Brokastīm nav jābūt sarežģītām, lai tās būtu sātīgas un uzturvielām bagātas. Uztura trenere un programmu autore Kristiāna Lasmane 360TV raidījumā “Māmiņu klubs piedāvā – Mājas. Ģimene. Mēs” piedāvā vienkāršu smūtija recepti, kurā apvienotas olbaltumvielas, ogļhidrāti un tauki. Šādu dzērienu iespējams pagatavot vien dažu minūšu laikā, turklāt tas var kļūt par pilnvērtīgu maltīti aizņemtā rītā.
Kristiāna Lasmane uzsver, ka ne visi smūtiji ir vienlīdz sātīgi. Ja dzērienā liek tikai augļus vai izvēlas svaigi spiestu sulu, tajā galvenokārt būs ogļhidrāti. Lai maltīte ilgāk sniegtu sāta sajūtu, svarīgi pievienot arī olbaltumvielu un tauku avotu.
Viņas piedāvātajā receptē izmantots augu piens, olbaltumvielu pulveris, auglis un riekstu sviests. Garšai var pievienot arī šķipsniņu kanēļa, kas īpaši piestāv rudenīgām brokastīm.
Nepieciešamās sastāvdaļas
- 200 ml augu piena vai parastā piena
- Nedaudz ūdens, lai iegūtu vēlamo konsistenci
- 30 g olbaltumvielu pulvera
- 1 bumbieris ar visu mizu (vai jebkurš cits auglis) vai sauja saldētu ogu
- 30 g riekstu sviesta vai Indijas riekstu krēma
- Šķipsniņa kanēļa
Pagatavošana
- Blenderī ielej pienu un pievieno nedaudz ūdens.
- Pievieno olbaltumvielu pulveri, gabaliņos sagrieztu bumbieri vai ogas un riekstu sviestu.
- Pēc vēlēšanās pieber šķipsniņu kanēļa.
- Visu sablendē, līdz smūtijs kļūst viendabīgs un krēmīgs.
Un brokastis ir gatavas! Kristiānas gatavotajā smūtijā ir aptuveni 500 kaloriju un 40 gramu olbaltumvielu. Pēc viņas teiktā, šāda maltīte var palīdzēt saglabāt sāta sajūtu vairākas stundas un ērti sagaidīt pusdienas bez nepieciešamības nemitīgi našķoties.
Neaizmirsti arī par ūdeni!
Līdztekus sabalansētām brokastīm Kristiāna atgādina par pietiekamu ūdens uzņemšanu. Viņa iesaka dienu sākt ar lielu glāzi ūdens un turpināt to dzert regulāri visas dienas garumā. Dažkārt slāpes var sajaukt ar izsalkumu, tāpēc ir vērts pievērst uzmanību organisma signāliem.
Galvenais – veselīgām brokastīm nav jābūt laikietilpīgām. Ja mājās ir blenderis un dažas vienkāršas sastāvdaļas, sātīgu smūtiju iespējams pagatavot arī rītā, kad katra minūte ir svarīga.
VIDEO:
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