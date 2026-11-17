Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienu bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga šogad atzīmēs Kuldīgas novadā, kur atrodas viņas lauku īpašums. Kā vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", eksprezidente svētku dienā neplāno apmeklēt svinīgos pasākumus klātienē, bet gan sekot līdzi to norisei televīzijā.
Vīķe-Freiberga atzinusi, ka Latvijas spēja svinēt savu neatkarību viņai sagādā gandarījumu. Lai gan svētku pasākumus viņa vēros televizorā, eksprezidente jutīsies vienota ar Latvijas tautu.
Viņa arī paudusi pārliecību par valsts spēju pārvarēt nākotnes grūtības, atgādinot, ka Latvija savā pastāvēšanas laikā jau piedzīvojusi daudzus smagus pārbaudījumus.
Šī gada valsts svētkiem Vīķes-Freibergas dzīvē būs arī īpaša personiska nozīme, jo pirmo reizi Latvijas neatkarības gadadienu viņa sagaidīs bez dzīvesbiedra Imanta Freiberga. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors un vairāku grāmatu autors mūžībā devās šā gada 1. janvārī.
Latvijas Valsts prezidentes pienākumus Vīķe-Freiberga pildīja divus termiņus pēc kārtas — vispirms no 1999. līdz 2003. gadam, bet pēc tam no 2003. līdz 2007. gadam. Viņa kļuva par pirmo sievieti Latvijas vēsturē, kura ieņēmusi valsts augstāko amatu, un līdz šim neviena cita sieviete par Latvijas Valsts prezidenti nav kļuvusi.
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Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienu bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga šogad atzīmēs Kuldīgas novadā, kur atrodas viņas lauku īpašums. Kā vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", eksprezidente svētku dienā neplāno apmeklēt svinīgos pasākumus klātienē, bet gan sekot līdzi to norisei televīzijā.
Vīķe-Freiberga atzinusi, ka Latvijas spēja svinēt savu neatkarību viņai sagādā gandarījumu. Lai gan svētku pasākumus viņa vēros televizorā, eksprezidente jutīsies vienota ar Latvijas tautu.
Viņa arī paudusi pārliecību par valsts spēju pārvarēt nākotnes grūtības, atgādinot, ka Latvija savā pastāvēšanas laikā jau piedzīvojusi daudzus smagus pārbaudījumus.
Šī gada valsts svētkiem Vīķes-Freibergas dzīvē būs arī īpaša personiska nozīme, jo pirmo reizi Latvijas neatkarības gadadienu viņa sagaidīs bez dzīvesbiedra Imanta Freiberga. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors un vairāku grāmatu autors mūžībā devās šā gada 1. janvārī.
Latvijas Valsts prezidentes pienākumus Vīķe-Freiberga pildīja divus termiņus pēc kārtas — vispirms no 1999. līdz 2003. gadam, bet pēc tam no 2003. līdz 2007. gadam. Viņa kļuva par pirmo sievieti Latvijas vēsturē, kura ieņēmusi valsts augstāko amatu, un līdz šim neviena cita sieviete par Latvijas Valsts prezidenti nav kļuvusi.
Vairāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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