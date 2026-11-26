Zviedrijas Norbotenas lēnē mednieki, sāmu kopienu pārstāvji un vietējie iedzīvotāji savākuši aptuveni 900 paraugu brūno lāču ģenētiskajai izpētei. Tikmēr Ukrainas Karpatos lāči arvien biežāk parādās apdzīvotu vietu tuvumā, taču precīzu datu par to populācijas lielumu joprojām trūkst. Abu valstu pieredze atklāj būtiskas atšķirības lielo plēsēju monitoringā, mednieku iesaistē un populācijas apsaimniekošanā.
Mednieki palīdz apzināt lāču populāciju
Zviedrijas Norbotenas lēnē noslēgusies šā gada brūno lāču uzskaitei nepieciešamo paraugu ievākšana. Pateicoties mednieku, sāmu kopienu un vietējo iedzīvotāju iesaistei, visā reģionā savākti aptuveni 900 lāču ekskrementu paraugu DNS analīzēm. Turklāt pilnveidota arī paraugu ievākšanas metodika, lai uzlabotu ģenētisko pētījumu precizitāti, vēsta Norbotenas lēnes administrācija.
Zviedrijā lāču uzskaite tiek veikta, izmantojot ģenētiskās analīzes, bez tieša kontakta ar dzīvniekiem. No ekskrementu paraugiem iegūst DNS, kas ļauj identificēt konkrētus indivīdus. Ja viena un tā paša lāča DNS konstatē vairākos dažādās vietās ievāktos paraugos, iespējams iegūt informāciju arī par dzīvnieka pārvietošanos. Savukārt pirmreizēji un atkārtoti identificēto indivīdu attiecība ļauj ar statistiskām metodēm novērtēt kopējo populācijas lielumu.
"Mēs paši nevaram atrasties visur mežā, taču ar sabiedrības palīdzību iegūstam informāciju no visa reģiona. Katrs iesūtītais paraugs ir nozīmīgs mūsu darbā un ļauj pieņemt pamatotākus lēmumus par lāču populācijas apsaimniekošanu," norāda Norbotenas lēnes administrācijas savvaļas dzīvnieku speciāliste Rebeka Forsberga (Rebecka Forsberg).