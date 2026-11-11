"Eksperti", "analītiķi", plānotās opozīcijas politiķi, vecās iekārtas atbalstītāji, kuri saož sviluma smaku, dažādu pasugu darboņi, kas jūt, ka no līdzšinējās trekni atalgotās amatvietas, kas ļāva peldēties augstākā labuma "virgin" olīveļļā, būs jādodas godīga darba meklējumos, bazūnē, ka Andris Kulbergs pārmēru ilgi kavējas ar valdības stādīšanu, un pinkšķ, vai paredzamajos Ministru kabineta darbības dokumentos būs ietverts viss nepieciešami deklarējamais. Tā kniebj Kulbergam un kaitina cilvēkus, bet pamatjautājums ir – vai saglabāsies esošās privilēģijas, algas, prēmijas un finansējumi? Lai satrauktie prāti nomierinās un asaras nožūst – valdības sastāvs tiek projektēts un tiek gādāts, ka