Rīgas domes balva "Gada rīdzinieks" šogad piešķirta mākslas zinātniecei, ilggadējai Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktorei Mārai Lācei par ieguldījumu Latvijas mākslā un kultūrā mūža garumā, informēja pašvaldībā.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzsvēra, ka muzeja bijusī vadītāja Lāce ir gadsimta personība Latvijas kultūrā, kura stiprinājusi vienu no nozīmīgākajām kultūras institūcijām, kā arī iedvesmojusi un profesionāli izaudzinājusi vairākas muzeju un kultūras darbinieku paaudzes.
"Lāce ir cilvēks, kurš daudzus gadus bijis Rīgas mākslas sirds un kuras paveiktais turpinās dzīvot vēl daudzās nākamajās paaudzēs,"
atzīmēja Kleinbergs.
Savukārt Lāce atzīmējusi - lai gan viņa nav dzimusi rīdziniece, Rīga kļuvusi par mājām, profesionālo un garīgo telpu. Pēc mākslas zinātnieces paustā, piederību pilsētai nenosaka dzimšanas vieta, bet gan tas, ko cilvēks ir gatavs tai dot, no sevis ieguldīt un cik lielā mērā rūp tās nākotne.
Sēdes laikā piešķirti arī trīs Rīgas domes Atzinības raksti, kurus saņēma ilggadējā Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa par mērķtiecīgu darbu bērnu interešu aizstāvībā fondā, treneris Edijs Šlesers par ieguldījumu jaunās paaudzes basketbolistu attīstībā, kā arī "Kimell kvartāla" vadītāja Krista Lubgane par neatlaidību un nozīmīgu ieguldījumu pilsētas atpūtas, kultūras un pasākumu vietas radīšanā un uzturēšanā.
Uz pašvaldības apbalvojumu "Gada rīdzinieks" var pretendēt jebkuras valsts piederības un tautības persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un ar savu talantu un darbu veicinājusi Rīgas atpazīstamību un pievērsusi sabiedrības uzmanību Latvijas galvaspilsētai. Pretendentus apbalvojumam varēja pieteikt ikviens rīdzinieks.
Līdz šim apbalvojumu "Gada rīdzinieks" saņēmuši sabiedrībā zināmi zinātnieki, mūziķi, sportisti, mākslinieki un citu profesiju pārstāvji.
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Rīgas domes balva "Gada rīdzinieks" šogad piešķirta mākslas zinātniecei, ilggadējai Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktorei Mārai Lācei par ieguldījumu Latvijas mākslā un kultūrā mūža garumā, informēja pašvaldībā.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzsvēra, ka muzeja bijusī vadītāja Lāce ir gadsimta personība Latvijas kultūrā, kura stiprinājusi vienu no nozīmīgākajām kultūras institūcijām, kā arī iedvesmojusi un profesionāli izaudzinājusi vairākas muzeju un kultūras darbinieku paaudzes.
"Lāce ir cilvēks, kurš daudzus gadus bijis Rīgas mākslas sirds un kuras paveiktais turpinās dzīvot vēl daudzās nākamajās paaudzēs,"
atzīmēja Kleinbergs.
Savukārt Lāce atzīmējusi - lai gan viņa nav dzimusi rīdziniece, Rīga kļuvusi par mājām, profesionālo un garīgo telpu. Pēc mākslas zinātnieces paustā, piederību pilsētai nenosaka dzimšanas vieta, bet gan tas, ko cilvēks ir gatavs tai dot, no sevis ieguldīt un cik lielā mērā rūp tās nākotne.
Sēdes laikā piešķirti arī trīs Rīgas domes Atzinības raksti, kurus saņēma ilggadējā Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa par mērķtiecīgu darbu bērnu interešu aizstāvībā fondā, treneris Edijs Šlesers par ieguldījumu jaunās paaudzes basketbolistu attīstībā, kā arī "Kimell kvartāla" vadītāja Krista Lubgane par neatlaidību un nozīmīgu ieguldījumu pilsētas atpūtas, kultūras un pasākumu vietas radīšanā un uzturēšanā.
Uz pašvaldības apbalvojumu "Gada rīdzinieks" var pretendēt jebkuras valsts piederības un tautības persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un ar savu talantu un darbu veicinājusi Rīgas atpazīstamību un pievērsusi sabiedrības uzmanību Latvijas galvaspilsētai. Pretendentus apbalvojumam varēja pieteikt ikviens rīdzinieks.
Līdz šim apbalvojumu "Gada rīdzinieks" saņēmuši sabiedrībā zināmi zinātnieki, mūziķi, sportisti, mākslinieki un citu profesiju pārstāvji.
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