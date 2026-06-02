Kopš 12. maija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktores amatā ir Iveta Derkusova, kura uzvarēja Kultūras ministrijas rīkotajā konkursā uz šo amatu trīspadsmit pretendentu vidū.
Iveta Derkusova jau vienpadsmit gadus bijusi LNMM direktores vietniece krājuma darbā, trīs gadus kā priekšsēdētāja vada Latvijas Muzeju padomes darbu. Vai Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kuģis mainīs virzienu? Par to šajā sarunā ar Ivetu Derkusovu.
Līdz šim Iveta Derkusova LNMM veikusi ievērojamu izstāžu kuratores un pētnieces darbu, īpaši pievēršoties Gustava Kluča daiļradei. Tāpat LNMM veikti arī direktores vietnieces pienākumi administratīvajā darbā, kā arī muzeja Latvijas grafikas kolekcijas glabātājas uzdevumi.
Iveta Derkusova absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures un teorijas nodaļu, iegūstot maģistra grādu. LMA Mākslas vēstures un teorijas novirzienā turpinātas studijas doktorantūrā.
Iepazīstinot plašāku publiku ar savām prioritātēm direktores amatā, Iveta Derkusova sacīja: "LNMM kā mūsu tautas identitātes saglabāšanai un uzturēšanai vitāli nozīmīgai atmiņas institūcijai ir būtiska darbības nepārtrauktība, jo īpaši šajos ģeopolitiskās un ekonomiskās nenoteiktības apstākļos. Manas galvenās prioritātes būs: nodrošināt stabilu, ilgtspējīgu un līdzsvarotu LNMM pārvaldību, vienlaikus akcentējot muzeja komandas noturības un motivācijas nozīmi muzeja stratēģisko mērķu sasniegšanā, attīstīt reģionāli konkurētspējīgu izstāžu un pakalpojumu piedāvājumu, kā arī stiprināt muzeja kā profesionāla, sabiedrības interesēs strādājoša nozares līdera reputāciju. 2028. gadā pēc rekonstrukcijas atvērt apmeklētājiem mākslas muzeju "Arsenāls" – kā Latvijas vadošo institūciju 20. gadsimta otrās puses un 21. gadsimta mākslas pētniecībā, interpretācijā un pieejamībā, kā arī kā dinamisku kultūrvietu starpdisciplinārām laikmetīgās mākslas norisēm."
Sakiet, lūdzu, vai līdzšinējā muzeja direktore Māra Lāce jūs pamudināja piedalīties Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā?
I. Derkusova: Otrādi gan. Es biju tā, kas konsultējās ar Māru Lāci par to, vai viņa uzskata, ka es spētu šo darbu darīt. Jā, man kā Māras Lāces iespējamai pēctecei amatā bija svarīgs viņas viedoklis, vai vispār startēt šajā konkursā.
Tik ilgi kā Māra Lāce muzeju vadījušam cilvēkam nevar būt vienalga, kam tiks viņas atstātais mantojums…