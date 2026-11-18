Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) trešdien uzrunā svinīgajā sēdē parlamentā aicināja iedzīvotājus uz lielāku līdzdalību valsts veidošanā.
Smiltēns aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju būt klātesošam, atbildīgam un vienotam: "Mēs nevaram izvēlēties laiku, kurā dzīvojam. Bet mēs varam izlemt, kā rīkosimies dzīvojot šajā laikā. Mēs varam uzņemties atbildību un darīt visu, lai Latvija ir. Un, lai Latvija būtu mūžam."
Latvijas labklājību un drošību noteiks nevis iedzīvotāju skaits, bet gan ātrums, ar kādu domājam, lemjam un strādājam, sprieda Smiltēns.
Smiltēns atzīmēja, ka Latvijā ir jāmazina birokrātija un jāizmanto gudri risinājumi. Viņaprāt, Latvijai jākļūst par valsti, kur uzņēmumi spēj ātri sākt darbu un piesaistīt investorus, zinātnieku atklājumi nonāk ražošanā, bet valsts pārvalde tehnoloģijas izmanto, lai atbrīvotu cilvēkiem laiku, nevis radītu jaunas veidlapas.
Saeimas priekšsēdētājs pieminēja Latvijas uzņēmēju, zinātnieku, mākslinieku un sportistu starptautiskos panākumus, taču vērtēja, ka tie vēl ir atsevišķi sasniegumi, nevis sistēma. "Mūsu uzdevums ir no uzplaiksnījumiem izveidot sistēmu," uzsvēra Smiltēns.
Smiltēns atkārtoja "Apvienotā saraksta" (AS) politiskos uzstādījumus, ka Latvijai šīs desmitgades beigās būtu jāpanāk ekonomikas izaugsme par 4% gadā. Viņš klāstīja, ka tikai augoša ekonomika ļauj vienlaikus finansēt aizsardzību, skolas, slimnīcas un pensijas.
Latvijai jākļūst par valsti, kurā jauna ģimene var atļauties savu mājokli, skolotājs ir godā un katrs bērns apgūst prasmi lasīt, rēķināt un domāt, kur cilvēkiem nebūtu gadiem jāgaida taisnīgums, politisko retoriku turpināja politiķis.
Smiltēns uzsvēra, ka pilsoņiem Latvijā jājūtas droši militārajā, ekonomiskajā un pilsoniskajā jomā. Viņš minēja stipru armiju, drošas robežas un gaisa telpu, kā arī augošu ekonomiku, kurā katrs saskata iespējas un perspektīvu.
Pilsoņu uzticību valstij Smiltēns saistīja ar pārliecību, ka nodokļos samaksāto naudu izlieto un iegulda taupīgi un saimnieciski, nevis izšķērdē vai nozog. Viņš uzsvēra, ka šiem mērķiem jāpakārto visi plāni.
Smiltēns novēlēja jaunajai AS vadītajai valdībai drosmi pieņemt lēmumus un spēku izpildīt solīto. Viņš uzsvēra, ka valdībai jāpanāk, lai cilvēki Latvijā redzētu savu nākotni.
Saeimas priekšsēdētājs uzsvēra, ka valstij jāgādā par izglītību un darba iespējām visā Latvijā, godīgi jāizmanto nodokļu nauda un jāuzklausa iedzīvotāji arī starp vēlēšanām, savukārt iedzīvotājiem - jāmācās visa mūža garumā, jāveido uzņēmumi, darbavietas un kopienas, kā arī jāmaksā nodokļi, jāprasa atskaite par valsts naudas izlietojumu un jāpauž savs viedoklis arī tad, kad tas atšķiras no citu viedokļa.
Smiltēns sacīja, ka 3. oktobra vēlēšanās piedalījās līdz šim mazākais pilsoņu īpatsvars. Viņš par lielāko opozīciju nosauca cilvēkus, kuri vairs netic savas balss nozīmei. Vienlaikus Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka šie paši cilvēki iestājas Zemessardzē, ziedo Ukrainai un piedalās talkās. Viņa vērtējumā uzticēšanās Latvijai nav zudusi, taču sarukusi cilvēku savstarpējā uzticēšanās.
Saeimas priekšsēdētājs uzsvēra, ka sabiedrības šķelšana un uzticēšanās graušana kalpo Kremļa interesēm. Viņš klāstīja, ka valstis nesagrauj ar tankiem, tie ir pēdējais solis. "Vispirms tiek sagrauta uzticēšanās. Kremļa plāns ir vienkāršs: sašķelt mūs un barot radikāļus - gan labējos, gan kreisos," teica Smiltēns.
Viņš akcentēja, ka Saeimā jautājumos par Latvijas neatkarību un drošību nav pozīcijas un opozīcijas - ir tikai Latvija. Smiltēns arī uzsvēra, ka parlamenta darba atzīme būs tas, cik cilvēku 2030. gadā aizies uz vēlēšanām.
Runājot par karu Ukrainā un vēstures mācībām, Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka, pirmkārt, demokrātija nav greznība, bet pastāvēšanas garantija, otrkārt, Krievija maina karogus un iekārtas, bet ne savu dabu, treškārt, visaptveroša valsts aizsardzība attiecas uz ikvienu.
Smiltēns arī uzsvēra, ka atbalsts Ukrainai nav labdarība, bet gan Latvijas drošības politika.
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Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) trešdien uzrunā svinīgajā sēdē parlamentā aicināja iedzīvotājus uz lielāku līdzdalību valsts veidošanā.
Smiltēns aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju būt klātesošam, atbildīgam un vienotam: "Mēs nevaram izvēlēties laiku, kurā dzīvojam. Bet mēs varam izlemt, kā rīkosimies dzīvojot šajā laikā. Mēs varam uzņemties atbildību un darīt visu, lai Latvija ir. Un, lai Latvija būtu mūžam."
Latvijas labklājību un drošību noteiks nevis iedzīvotāju skaits, bet gan ātrums, ar kādu domājam, lemjam un strādājam, sprieda Smiltēns.
Smiltēns atzīmēja, ka Latvijā ir jāmazina birokrātija un jāizmanto gudri risinājumi. Viņaprāt, Latvijai jākļūst par valsti, kur uzņēmumi spēj ātri sākt darbu un piesaistīt investorus, zinātnieku atklājumi nonāk ražošanā, bet valsts pārvalde tehnoloģijas izmanto, lai atbrīvotu cilvēkiem laiku, nevis radītu jaunas veidlapas.
Saeimas priekšsēdētājs pieminēja Latvijas uzņēmēju, zinātnieku, mākslinieku un sportistu starptautiskos panākumus, taču vērtēja, ka tie vēl ir atsevišķi sasniegumi, nevis sistēma. "Mūsu uzdevums ir no uzplaiksnījumiem izveidot sistēmu," uzsvēra Smiltēns.
Smiltēns atkārtoja "Apvienotā saraksta" (AS) politiskos uzstādījumus, ka Latvijai šīs desmitgades beigās būtu jāpanāk ekonomikas izaugsme par 4% gadā. Viņš klāstīja, ka tikai augoša ekonomika ļauj vienlaikus finansēt aizsardzību, skolas, slimnīcas un pensijas.
Latvijai jākļūst par valsti, kurā jauna ģimene var atļauties savu mājokli, skolotājs ir godā un katrs bērns apgūst prasmi lasīt, rēķināt un domāt, kur cilvēkiem nebūtu gadiem jāgaida taisnīgums, politisko retoriku turpināja politiķis.
Smiltēns uzsvēra, ka pilsoņiem Latvijā jājūtas droši militārajā, ekonomiskajā un pilsoniskajā jomā. Viņš minēja stipru armiju, drošas robežas un gaisa telpu, kā arī augošu ekonomiku, kurā katrs saskata iespējas un perspektīvu.
Pilsoņu uzticību valstij Smiltēns saistīja ar pārliecību, ka nodokļos samaksāto naudu izlieto un iegulda taupīgi un saimnieciski, nevis izšķērdē vai nozog. Viņš uzsvēra, ka šiem mērķiem jāpakārto visi plāni.
Smiltēns novēlēja jaunajai AS vadītajai valdībai drosmi pieņemt lēmumus un spēku izpildīt solīto. Viņš uzsvēra, ka valdībai jāpanāk, lai cilvēki Latvijā redzētu savu nākotni.
Saeimas priekšsēdētājs uzsvēra, ka valstij jāgādā par izglītību un darba iespējām visā Latvijā, godīgi jāizmanto nodokļu nauda un jāuzklausa iedzīvotāji arī starp vēlēšanām, savukārt iedzīvotājiem - jāmācās visa mūža garumā, jāveido uzņēmumi, darbavietas un kopienas, kā arī jāmaksā nodokļi, jāprasa atskaite par valsts naudas izlietojumu un jāpauž savs viedoklis arī tad, kad tas atšķiras no citu viedokļa.
Smiltēns sacīja, ka 3. oktobra vēlēšanās piedalījās līdz šim mazākais pilsoņu īpatsvars. Viņš par lielāko opozīciju nosauca cilvēkus, kuri vairs netic savas balss nozīmei. Vienlaikus Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka šie paši cilvēki iestājas Zemessardzē, ziedo Ukrainai un piedalās talkās. Viņa vērtējumā uzticēšanās Latvijai nav zudusi, taču sarukusi cilvēku savstarpējā uzticēšanās.
Saeimas priekšsēdētājs uzsvēra, ka sabiedrības šķelšana un uzticēšanās graušana kalpo Kremļa interesēm. Viņš klāstīja, ka valstis nesagrauj ar tankiem, tie ir pēdējais solis. "Vispirms tiek sagrauta uzticēšanās. Kremļa plāns ir vienkāršs: sašķelt mūs un barot radikāļus - gan labējos, gan kreisos," teica Smiltēns.
Viņš akcentēja, ka Saeimā jautājumos par Latvijas neatkarību un drošību nav pozīcijas un opozīcijas - ir tikai Latvija. Smiltēns arī uzsvēra, ka parlamenta darba atzīme būs tas, cik cilvēku 2030. gadā aizies uz vēlēšanām.
Runājot par karu Ukrainā un vēstures mācībām, Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka, pirmkārt, demokrātija nav greznība, bet pastāvēšanas garantija, otrkārt, Krievija maina karogus un iekārtas, bet ne savu dabu, treškārt, visaptveroša valsts aizsardzība attiecas uz ikvienu.
Smiltēns arī uzsvēra, ka atbalsts Ukrainai nav labdarība, bet gan Latvijas drošības politika.
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