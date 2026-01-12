Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktore Māra Lāce 13. aprīlī noslēgs darbu LNMM direktores amatā un dosies pensijā, apstiprināja Lāce.
Lāce ir LNMM direktore kopš 2001. gada. Pirms tam viņa LNMM ieņēmusi dažādus amatus, tostarp strādājusi zinātniskajā darbā un muzeja vadībā. Viņa ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu.
Kā norādīja Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, konkursu uz šo amatu plānots izsludināt gada pirmajā pusē.
Lāce ir dzimusi 1954. gada 18. februārī un šogad svinēs 72. jubileju. 1979. gadā viņa absolvēja Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļu. No 1972. līdz 1973. gadam viņa strādāja par bibliotekāri Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet 1973. gadā sāka darbu Valsts mākslas muzejā kā zinātniskā līdzstrādniece, darbam muzejā veltot vairāk nekā 50 gadus.