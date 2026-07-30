Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) aicina no 1. augusta līdz 1. oktobrim iesniegt dziesmas konkursam "Supernova". Žūrijas izvēlētos dalībniekus, kuri turpinās cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, skatītāji un klausītāji uzzinās jau novembrī. Tāpat Eirovīzijas faniem LSM sarūpējis īpašu notikumu – līdz šim vērienīgāko "Supernovas" finālu, kas 6. februārī norisināsies "Xiaomi Arēnā".
Eirovīzijas nacionālajai atlasei – konkursam "Supernova" – arī šogad aicināti pieteikties solisti, dueti un grupas, kurās ir ne vairāk kā seši dalībnieki. Dziesmas izpildītājiem līdz nākamā gada 15. aprīlim jābūt sasniegušiem vismaz 18 gadu vecumu. Konkursam pieteiktā dziesma nedrīkst būt publicēta, atskaņota vai izpildīta publiskos pasākumos pirms 2026. gada 1. septembra. Ārzemniekiem ir iespēja piedalīties konkursā kā dziesmu vārdu autoriem, mūzikas autoriem vai fonogrammas producentiem, taču iesniegtās dziesmas procentuālo autortiesību un blakustiesību dalījums nerezidentiem nedrīkst pārsniegt 49% no kopējā tiesību dalījuma. Tāpat konkursā nav atļauts iesniegt dziesmas, kuru radīšanā pilnībā vai daļēji izmantots mākslīgais intelekts.
"Ja pirms gada kāds man būtu teicis, ka stāvēšu uz Eirovīzijas skatuves un pārstāvēšu Latviju miljoniem skatītāju priekšā, es tam neticētu. "Supernova" man kļuva par pagrieziena punktu – tā mani noveda pie manas dzīves lielākā, skaistākā un arī atbildīgākā profesionālā piedzīvojuma. Tāpēc vēlos iedrošināt ikvienu mākslinieku – ja jums ir dziesma, kurai ticat, nebaidieties to iesniegt "Supernovai". Nekad nevar zināt, kur viens drosmīgs lēmums jūs dzīvē aizvedīs," atklāj Latvijas pārstāve Eirovīzijas 70. dziesmu konkursā, dziedātāja Atvara.
Dalībniekus, kuri sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, izvēlēsies žūrija, kas vērtēs dziesmu oriģinalitāti, aranžējumu, vēstījumu un atbilstību mūsdienu tirgus tendencēm. Tāpat būtiska nozīme ir mākslinieku vokālajām spējām, potenciālam konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū, kā arī iepriekšējiem sasniegumiem mūzikas nozarē un iespējām gūt panākumus nākotnē.
Savukārt 6. februārī vienas tiešraides laikā norisināsies gan lielais fināls, gan līdz šim nebijusi izšķirošā konkursa kārta – superfināls. Tajā par uzvaru sacentīsies trīs finālā visaugstāk novērtētie dalībnieki, kurus noteiks skatītāju un starptautiskās žūrijas kopvērtējums. Superfinālā uzvarētāju izraudzīsies tikai skatītāji, turklāt iepriekš saņemtās balsis tiks anulētas, nodrošinot visiem trim finālistiem vienlīdzīgas iespējas iegūt tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
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