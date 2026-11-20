Dalībai Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) konkursa "Supernova" finālā žūrija no 125 pieteikumiem izvirzījusi 16 dalībniekus, informē LSM.
Konkursa finālā iekļuvusi muzikālā apvienība "Aģentūra" ar dziesmu "Raudi", Blurie ar dziesmu "Cold as ice", Būū ar dziesmu "Wild woman", mūziķis Daba ar dziesmu "Promised land", duets "Elpo" ar dziesmu "Labākās dienas", grupa "Idille" ar dziesmu "About love", mūziķu apvienība "Kaligo" ar dziesmu "Raganeņa" un Katrīna Dimanta ar dziesmu "Inner bear".
Tāpat finālā uzstāsies Laura Rizzotto ar dziesmu "SUAR (VII)", Legzdina ar dziesmu "Lelle", Maarmaar ar dziesmu "Stāt", Markus Riva ar dziesmu "Rēgs", Markuss ar dziesmu "Closer to the cut", Marta ar dziesmu "Make it a vibe", Tikasha Sakama ar dziesmu "Sexyish" un grupa "Yūt" ar dziesmu "Somebody".
Tiešraides laikā nākamā gada 6. februārī norisināsies gan fināls, gan superfināls. Tajā par uzvaru sacentīsies trīs finālā visaugstāk novērtētie dalībnieki, kurus noteiks skatītāju un starptautiskās žūrijas kopvērtējums. Superfinālā uzvarētāju izraudzīsies tikai skatītāji, turklāt iepriekš saņemtās balsis tiks anulētas, nodrošinot visiem trim finālistiem vienlīdzīgas iespējas iegūt tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
"Supernova" ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. "Supernova" pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus "Eirodziesma" un "Dziesma".
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Dalībai Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) konkursa "Supernova" finālā žūrija no 125 pieteikumiem izvirzījusi 16 dalībniekus, informē LSM.
Konkursa finālā iekļuvusi muzikālā apvienība "Aģentūra" ar dziesmu "Raudi", Blurie ar dziesmu "Cold as ice", Būū ar dziesmu "Wild woman", mūziķis Daba ar dziesmu "Promised land", duets "Elpo" ar dziesmu "Labākās dienas", grupa "Idille" ar dziesmu "About love", mūziķu apvienība "Kaligo" ar dziesmu "Raganeņa" un Katrīna Dimanta ar dziesmu "Inner bear".
Tāpat finālā uzstāsies Laura Rizzotto ar dziesmu "SUAR (VII)", Legzdina ar dziesmu "Lelle", Maarmaar ar dziesmu "Stāt", Markus Riva ar dziesmu "Rēgs", Markuss ar dziesmu "Closer to the cut", Marta ar dziesmu "Make it a vibe", Tikasha Sakama ar dziesmu "Sexyish" un grupa "Yūt" ar dziesmu "Somebody".
Tiešraides laikā nākamā gada 6. februārī norisināsies gan fināls, gan superfināls. Tajā par uzvaru sacentīsies trīs finālā visaugstāk novērtētie dalībnieki, kurus noteiks skatītāju un starptautiskās žūrijas kopvērtējums. Superfinālā uzvarētāju izraudzīsies tikai skatītāji, turklāt iepriekš saņemtās balsis tiks anulētas, nodrošinot visiem trim finālistiem vienlīdzīgas iespējas iegūt tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
"Supernova" ir LSM organizēts dziesmu konkurss, kura mērķis ir izvēlēties Latvijas pārstāvi Eirovīzijas dziesmu konkursam. "Supernova" pirmo reizi norisinājās 2015. gadā, aizstājot iepriekšējos nacionālās atlases formātus "Eirodziesma" un "Dziesma".
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