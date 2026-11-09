Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) šā gada 27. oktobrī ziņoja par liellopu saslimšanu ar infekciozo katarālo drudzi, zināmu arī kā zilās mēles slimība (ZMS). Saimniekiem un ekspertiem vaicājām, kā pirmoreiz Latvijā liellopiem konstatētā zilās mēles slimība ietekmēs saimniecisko darbību, tajā skaitā dzīvo liellopu eksportu uz citām valstīm.
Aelita Runce, Zaubes pagasta ZS Atēnas pārvaldniece:
– Zilās mēles slimību pārnēsā knišļi. Tas nozīmē, ka līdz pavasarim raizēm par šīs slimības izplatīšanos nevajadzētu būt. Mūsu iecerētā darbība sava ganāmpulka aizsargāšanā ir tā vakcinācija. Tā jāveic līdz pavasarim. Ceram, ka vakcīna pret ZMS būs atļauta.