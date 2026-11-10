Kas šonedēļ darāms dārzā. No 10. līdz 17. novembrim

Novembra vidus dārzā ir noslēdzošo sagatavošanās darbu laiks pirms īstā ziemas sala iestāšanās. No 10. līdz 17. novembrim dārzkopjiem vēl ir iespēja paspēt gan iesēt pavasara zaļumus, gan parūpēties par augļu un sakņu krājumiem, sekojot dabas ritmiem.
10.–12.11. Lapu dienas. Neapkurināmās siltumnīcās var iesēt salātus un dilles pavasarim. Ja augsne nav sasalusi, stāda ziemas sīpolus lokiem. Laista telpaugus, ja nepieciešams – arī ilggadīgos augus dārzā.
13.–15.11. (līdz pusdienai). Augļu dienas. Sakārto sēklu krājumus. Ieziemo augļukokus un neiestādītos stādus. Pārbauda glabāšanai noliktos augļus un dārzeņus. Izvāc bojātos. Spiež sulas, konservē, vāra ievārījumus un gatavo sukādes.
15. (no pusdienas)–17.11 . (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes. Sarok pieneņu saknes. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās.
17.11 . (no pusdienas). Nelabvēlīga diena. Avārijas situācijas novēršanai dārzā un glabātavās laba jebkura diena, galvenais – laikus pamanīt iespējamos draudus
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem
Novembra vidus dārzā ir noslēdzošo sagatavošanās darbu laiks pirms īstā ziemas sala iestāšanās. No 10. līdz 17. novembrim dārzkopjiem vēl ir iespēja paspēt gan iesēt pavasara zaļumus, gan parūpēties par augļu un sakņu krājumiem, sekojot dabas ritmiem.
10.–12.11. Lapu dienas. Neapkurināmās siltumnīcās var iesēt salātus un dilles pavasarim. Ja augsne nav sasalusi, stāda ziemas sīpolus lokiem. Laista telpaugus, ja nepieciešams – arī ilggadīgos augus dārzā.
13.–15.11. (līdz pusdienai). Augļu dienas. Sakārto sēklu krājumus. Ieziemo augļukokus un neiestādītos stādus. Pārbauda glabāšanai noliktos augļus un dārzeņus. Izvāc bojātos. Spiež sulas, konservē, vāra ievārījumus un gatavo sukādes.
15. (no pusdienas)–17.11 . (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus: mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes. Sarok pieneņu saknes. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās.
17.11 . (no pusdienas). Nelabvēlīga diena. Avārijas situācijas novēršanai dārzā un glabātavās laba jebkura diena, galvenais – laikus pamanīt iespējamos draudus
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem