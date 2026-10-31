Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas enerģētikai, ziņo Zelenskis

Krievijas bruņotie spēki turpina uzbrukumus Ukrainas enerģētikai, piektdien savā vakara videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Diemžēl triecieni enerģētikas infrastruktūrai notiek katru dienu, nodarot lielus postījumus; krievu operācija pret mūsu enerģijas ražošanu, mūsu energosistēmām un mūsu enerģijas savienojumiem turpinās," sacīja Zelenskis.
Daudzās vietās ārkārtējo situāciju dienesti strādā, lai atjaunotu enerģijas piegādes. Jauni krievu uzbrukumi vairākkārt izraisa pārtraukumus šajā darbā un noved pie jauniem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem.
"Krievi nav spēruši nevienu soli uz deeskalāciju enerģētikas nozarē,"
sacīja Zelenskis.
Tikmēr Ukraina paplašina savas tāla darbības rādiusa triecienu spējas, izmantojot savus kaujas dronus. "Krievu iekārtas līnijā, kas stiepjas no Jamalas pussalas uz Rietumsibīriju, tagad ir mūsu tāla darbības rādiusa kaujas dronu sniedzamības robežās," Zelenskis rakstīja sociālo mediju platformā "Facebook".
Viņš arī paziņoja par šo tāla darbības rādiusa triecienu vienību paplašināšanu. "Ukrainas tāla darbības rādiusa triecienu spējas ir starp mūsu neatkarības patiesajiem garantiem šajā karā, un tās paliks kā mūsu ilgtermiņa drošības garantija pat pēc kara," sacīja Zelenskis.
Krievi Ukrainai uzbrukuši ar 134 droniem
Krievijas karaspēks naktī uz sestdienu veicis triecienu Ukrainai ar 134 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievija uzbrukusi ar "Shahed" tipa droniem, droniem "Gerbera", citu tipu droniem. Krievijas raidīto "Shahed" tipa dronu vidū bija 72 reaktīvie bezpilota lidaparāti.
Ukraiņi notriekuši vai neitralizējuši 105 dronus, arī 49 reaktīvos šahedus.
Droni raidīti no pierobežas apgabaliem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Doneckas apgabalā un Krimā.
Krievijas gaisa uzbrukuma līdzekļi trāpījuši 20 vietās, atlūzas nogāzušās desmit vietās.
Viens aizvadītās nakts drons trāpījis privātmājai Harkivā, sociālajos tīklos pavēstīja Harkivas mērs Ihors Terehovs.
Trieciena rezultātā izraisījies ugunsgrēks, ievainoti pieci cilvēki, norādīja mērs.
Cietušas vēl desmit mājas, viņš piebilda.
Ufā dronu triecienā cietusi naftas pārstrādes rūpnīca
Ukrainas dronu triecienā naktī uz sestdienu cietusi naftas pārstrādes rūpnīca "Bašņeftj-Novojl", vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "Astra" un Ukrainas kara monitoringa projekts "Exilenova+".
Izraisījies ugunsgrēks. Pēc visa spriežot, deg katalītiskā rīforminga iekārta, kas ir viens no naftas pārstrādes ražošanas galvenajiem elementiem.
"Exilenova+" ziņo par trim ugunsgrēku perēkļiem teritorijā, kur, visticamāk, atrodas divas naftas pārstrādes rūpnīcas.
Ukraina piektdien pēc divu nedēļu pārtraukuma atsāka triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Krievijas vicepremjers Aleksandrs Novaks paziņoja, ka uzbrukuma mērķi bija trīs naftas pārstrādes rūpnīcas un viens gāzes ķīmijas komplekss.
Viņš neprecizēja, tieši kuri objekti bija uzbrukuma mērķi.
Mediji ziņoja par triecienu Novokuibiševskas naftas pārstrādes rūpnīcai Samaras apgabalā.
Ukraina ar droniem šogad devusi triecienus 1039 Krievijas karakuģiem
Ukrainas Aizsardzības spēki šogad iznīcinājuši vai izveduši no ierindas 1039 Krievijas karakuģus, izmantojot bezpilota lidaparātus, savā vietnē paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
Visi triecieni tika fiksēti videoierakstos kauju vadības sistēmā DELTA.
Janvārī tika doti triecieni 51 Krievijas kuģim, februārī - 35, martā - 155, aprīlī - 92, maijā - 76, jūnijā - 103, jūlijā - 236, augustā - 118, septembrī - 106, un oktobra pirmajās 25 dienās - 67 Krievijas kuģiem.
"Triecieni šiem peldlīdzekļiem vājina ienaidnieka spēju kontrolēt ūdensceļus, transporta personālu un aprīkojumu, un apgādāt savas vienības," paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
ASV akceptē 500 raķešu "Patriot" pārdošanu Ukrainai
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piektdien akceptēja 500 pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" raķešu pārdošanu Ukrainai, paziņoja Valsts departaments.
Šis akcepts, kuru vēl izskatīs Kongress, ir dots pēc Ukrainas varas iestāžu sūdzībām par šo raķešu piegāžu kavēšanos.
Šīs raķetes 2,1 miljarda ASV dolāru vērtībā tiek iepirktas Ukrainai par ziedojumiem no Kanādas, Vācijas un Norvēģijas ar ASV programmas starpniecību, neizmantojot ASV finanšu līdzekļus, paziņoja Valsts departaments.
"Šī ierosinātā pārdošana uzlabos Ukrainas spēju atbildēt uz esošajiem un nākotnes draudiem, uzlabojot savas integrētās pretgaisa un raķešu aizsardzības spējas," teikts Valsts departamenta paziņojumā.
Raķetes "Patriot" ir starp svarīgākajiem ieročiem, ar kuriem Ukraina var pārtvert Krievijas dronus un raķetes.
"Šī ierosinātā pārdošana atbalstīs ASV ārpolitiku un nacionālās drošības mērķus, uzlabojot partnervalsts drošību, kas ir spēks politiskai un ekonomiskai stabilitātei Eiropā," teikts Valsts departamenta paziņojumā presei.
Paziņojumā netika minēts, tieši kad šie ieroči var tikt piegādāti Ukrainai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šomēnes bija brīdinājis, ka viņa valstij sāk pietrūkt vitāli svarīgā bruņojuma, kas nepieciešams cīņai pret Maskavas uzbrukumiem.
Ukrainas līderis bija vainojis Pentagonu, ka tas kavējot raķešu piegādi, kuras citas valstis ir iepirkušas Ukrainas vajadzībām.
ASV un Ukrainas attiecības šomēnes kļuva saspīlētas, kad ASV noslēdza vienošanos ar Krieviju par dīzeļdegvielas piegādēm. Ukraina arī paziņoja, ka ASV palēninājusi tās piekļuvi satelīta interneta pakalpojumiem un apturējusi dalīšanos ar izlūkošanas datiem.
Saspīlējums mazinājās pēc Zelenska sarunām ar ASV sūtņiem Oslo 20. oktobrī.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Krievijas bruņotie spēki turpina uzbrukumus Ukrainas enerģētikai, piektdien savā vakara videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Diemžēl triecieni enerģētikas infrastruktūrai notiek katru dienu, nodarot lielus postījumus; krievu operācija pret mūsu enerģijas ražošanu, mūsu energosistēmām un mūsu enerģijas savienojumiem turpinās," sacīja Zelenskis.
Daudzās vietās ārkārtējo situāciju dienesti strādā, lai atjaunotu enerģijas piegādes. Jauni krievu uzbrukumi vairākkārt izraisa pārtraukumus šajā darbā un noved pie jauniem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem.
"Krievi nav spēruši nevienu soli uz deeskalāciju enerģētikas nozarē,"
sacīja Zelenskis.
Tikmēr Ukraina paplašina savas tāla darbības rādiusa triecienu spējas, izmantojot savus kaujas dronus. "Krievu iekārtas līnijā, kas stiepjas no Jamalas pussalas uz Rietumsibīriju, tagad ir mūsu tāla darbības rādiusa kaujas dronu sniedzamības robežās," Zelenskis rakstīja sociālo mediju platformā "Facebook".
Viņš arī paziņoja par šo tāla darbības rādiusa triecienu vienību paplašināšanu. "Ukrainas tāla darbības rādiusa triecienu spējas ir starp mūsu neatkarības patiesajiem garantiem šajā karā, un tās paliks kā mūsu ilgtermiņa drošības garantija pat pēc kara," sacīja Zelenskis.
Krievi Ukrainai uzbrukuši ar 134 droniem
Krievijas karaspēks naktī uz sestdienu veicis triecienu Ukrainai ar 134 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievija uzbrukusi ar "Shahed" tipa droniem, droniem "Gerbera", citu tipu droniem. Krievijas raidīto "Shahed" tipa dronu vidū bija 72 reaktīvie bezpilota lidaparāti.
Ukraiņi notriekuši vai neitralizējuši 105 dronus, arī 49 reaktīvos šahedus.
Droni raidīti no pierobežas apgabaliem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Doneckas apgabalā un Krimā.
Krievijas gaisa uzbrukuma līdzekļi trāpījuši 20 vietās, atlūzas nogāzušās desmit vietās.
Viens aizvadītās nakts drons trāpījis privātmājai Harkivā, sociālajos tīklos pavēstīja Harkivas mērs Ihors Terehovs.
Trieciena rezultātā izraisījies ugunsgrēks, ievainoti pieci cilvēki, norādīja mērs.
Cietušas vēl desmit mājas, viņš piebilda.
Ufā dronu triecienā cietusi naftas pārstrādes rūpnīca
Ukrainas dronu triecienā naktī uz sestdienu cietusi naftas pārstrādes rūpnīca "Bašņeftj-Novojl", vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "Astra" un Ukrainas kara monitoringa projekts "Exilenova+".
Izraisījies ugunsgrēks. Pēc visa spriežot, deg katalītiskā rīforminga iekārta, kas ir viens no naftas pārstrādes ražošanas galvenajiem elementiem.
"Exilenova+" ziņo par trim ugunsgrēku perēkļiem teritorijā, kur, visticamāk, atrodas divas naftas pārstrādes rūpnīcas.
Ukraina piektdien pēc divu nedēļu pārtraukuma atsāka triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Krievijas vicepremjers Aleksandrs Novaks paziņoja, ka uzbrukuma mērķi bija trīs naftas pārstrādes rūpnīcas un viens gāzes ķīmijas komplekss.
Viņš neprecizēja, tieši kuri objekti bija uzbrukuma mērķi.
Mediji ziņoja par triecienu Novokuibiševskas naftas pārstrādes rūpnīcai Samaras apgabalā.
Ukraina ar droniem šogad devusi triecienus 1039 Krievijas karakuģiem
Ukrainas Aizsardzības spēki šogad iznīcinājuši vai izveduši no ierindas 1039 Krievijas karakuģus, izmantojot bezpilota lidaparātus, savā vietnē paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
Visi triecieni tika fiksēti videoierakstos kauju vadības sistēmā DELTA.
Janvārī tika doti triecieni 51 Krievijas kuģim, februārī - 35, martā - 155, aprīlī - 92, maijā - 76, jūnijā - 103, jūlijā - 236, augustā - 118, septembrī - 106, un oktobra pirmajās 25 dienās - 67 Krievijas kuģiem.
"Triecieni šiem peldlīdzekļiem vājina ienaidnieka spēju kontrolēt ūdensceļus, transporta personālu un aprīkojumu, un apgādāt savas vienības," paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
ASV akceptē 500 raķešu "Patriot" pārdošanu Ukrainai
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piektdien akceptēja 500 pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" raķešu pārdošanu Ukrainai, paziņoja Valsts departaments.
Šis akcepts, kuru vēl izskatīs Kongress, ir dots pēc Ukrainas varas iestāžu sūdzībām par šo raķešu piegāžu kavēšanos.
Šīs raķetes 2,1 miljarda ASV dolāru vērtībā tiek iepirktas Ukrainai par ziedojumiem no Kanādas, Vācijas un Norvēģijas ar ASV programmas starpniecību, neizmantojot ASV finanšu līdzekļus, paziņoja Valsts departaments.
"Šī ierosinātā pārdošana uzlabos Ukrainas spēju atbildēt uz esošajiem un nākotnes draudiem, uzlabojot savas integrētās pretgaisa un raķešu aizsardzības spējas," teikts Valsts departamenta paziņojumā.
Raķetes "Patriot" ir starp svarīgākajiem ieročiem, ar kuriem Ukraina var pārtvert Krievijas dronus un raķetes.
"Šī ierosinātā pārdošana atbalstīs ASV ārpolitiku un nacionālās drošības mērķus, uzlabojot partnervalsts drošību, kas ir spēks politiskai un ekonomiskai stabilitātei Eiropā," teikts Valsts departamenta paziņojumā presei.
Paziņojumā netika minēts, tieši kad šie ieroči var tikt piegādāti Ukrainai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šomēnes bija brīdinājis, ka viņa valstij sāk pietrūkt vitāli svarīgā bruņojuma, kas nepieciešams cīņai pret Maskavas uzbrukumiem.
Ukrainas līderis bija vainojis Pentagonu, ka tas kavējot raķešu piegādi, kuras citas valstis ir iepirkušas Ukrainas vajadzībām.
ASV un Ukrainas attiecības šomēnes kļuva saspīlētas, kad ASV noslēdza vienošanos ar Krieviju par dīzeļdegvielas piegādēm. Ukraina arī paziņoja, ka ASV palēninājusi tās piekļuvi satelīta interneta pakalpojumiem un apturējusi dalīšanos ar izlūkošanas datiem.
Saspīlējums mazinājās pēc Zelenska sarunām ar ASV sūtņiem Oslo 20. oktobrī.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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