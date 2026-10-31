Katru piektdienu plkst. 18.35 kanālā TV3 ir skatāms raidījums "Kūka manai pilsētai". Raidījumā piedalās dažādākie kūku cepēji no deviņām Latvijas pilsētām. Katrs cepējs nāk klajā ar savu stāstu, recepti un kūku. Raidījuma laikā tapušas veselas 27 kūkas, kuras visas ir unikālas. Viena no kūku vērtētājām ir ilggadējā kūku meistare Anna Panna. Viņa nozarē darbojas jau vairāk nekā 15 gadus, realizējusi simtiem kāzu kūku, sarakstījusi vairākas pavārgrāmatas, kuru starpā ir arī pirmā pavārgrāmata, kas domāta bērniem. Sarunā ar Annu Pannu par Latvijas kūku garšu, kūku vērtēšanu, "Cielaviņu", populārākajām kūkām, pavārgrāmatu bērniem.
Kā nokļuvi raidījumā "Kūka manai pilsētai"? Kā iejuties vērtētājas lomā? Tā bija tava pirmā pieredze vērtētājas lomā?
Anna Panna: Man ir liela pieredze kūku veidošanā. Līdz šim biju piedalījusies tikai konkursos, kur mani vērtē. Lai gan no malas šķiet, ka novērtēt kūkas ir ļoti vienkārši – garšo vai negaršo –, taču tas nav tik vienkārši! Ir arī grūti atrast to vidusceļu, lai neaizvainotu cilvēku, bet tomēr saglabātu objektivitāti. Raidījumā mums ir sava skala, pēc kuras tiešām arī vērtējām. Piemēram, vai kūka spēja pārsteigt, vai bija neparasts garšu salikums. Bija tiešām ļoti daudzi aspekti, kurus ņēmām vērā. Mums bija jāizveido sistēma, kas būtu interesanta skatītājiem, jo vērtēšanai bija jābūt objektīvai. Mēs vērtējām kūkas no dažādiem skatpunktiem.
Parasti jau dzīves situācijā, piemēram, viesībās, gadās novērtēt tikai pēc – garšo vai negaršo. Bieži, ja lielākā daļa liecina, ka kūka ir garšīga, tad tā tiešām arī ir. Tas liek domāt, ka visiem ir kaut kāda kopīga izpratne par to, kas ir garšīga kūka.