Ozola debijas albuma vāks atgriežas pagalmā, kur tapa viņa mūzika

Atzīmējot latviešu repera, viena no hiphopa žanra pamatlicējiem Latvijā, Ozola debijas albuma "Cieņa un mīlestība" 25 gadu jubileju, Pārdaugavā atklāts apjomīgs sienas gleznojums, kas veidots pēc leģendārā albuma vāka motīviem. Murālis tapis vietā, kas ir cieši saistīta ar albuma tapšanu un Ozola muzikālās identitātes veidošanos.
Sienas gleznojumu Mārupes ielas pagalmā veidojis mākslinieks Aleksejs Odnorukovs, procesā iesaistoties arī Ritvaram Stankevičam un "Armless Birds / Loudless" komandai. Projekts tapis sadarbībā ar "Storent Latvija", "Tikkurila Latvija" un "Hoodshop".
Šis pagalms Ozolam ir īpašs, jo te aizvadīta bērnība un pusaudža gadi, tapusi daļa no debijas albuma satura, kā arī albuma galvenā singla "Rajons" videoklipa versija. Tāpēc tieši šī vieta izvēlēta, lai 25 gadus pēc albuma iznākšanas tā vizuālais tēls kļūtu par daļu no pilsētvides.
Albums "Cieņa un mīlestība", kas iznāca pirms 25 gadiem, ieņem nozīmīgu vietu Latvijas hiphopa vēsturē. Tas bija pirmais latviešu valodā izdotais hiphopa pilnmetrāžas albums, kas savā debijas gadā guva plašu atpazīstamību un popularitāti. Albuma fizisko kopiju pārdošanas apjoms pārsniedza 8000 eksemplāru, iegūstot "zelta diska" statusu.
Ar jauno murāli — sienas gleznojumu "Cieņa un mīlestība" stāsts no 2001. gada ieraksta un tā vāka nonācis atpakaļ vidē, kur savulaik veidojās Ozola muzikālā pasaule, vienlaikus kļūstot par paliekošu Rīgas pilsētvides elementu.
"Šis ir zīmīgs gads ne tikai man, bet arī Latvijas hiphopa kultūrai. Mana vīzija bija un ir šo jubileju nesvinēt savtīgi, bet iedot mums visiem kādu jaunu piedzīvojumu, kas pavērš un parāda mūs jaunā gaismā gan sabiedrībai, gan pašiem sev. Šis murālis ir kaut kas paliekošs vietā, kas man ir ļoti svarīga. Liels paldies visiem iesaistītajiem," saka Ozols.
Murāļa atklāšana ir viens no Ozola debijas albuma 25 gadu jubilejas notikumiem. Jubilejas gada kulminācija gaidāma īpašā koncertā 5. decembrī "XiaomiArēnā", kur Ozols atzīmēs ceturtdaļgadsimtu kopš sava pirmā albuma izdošanas.
Ar jauno sienas gleznojumu "Cieņa un mīlestība" stāsts no 2001. gada ieraksta un tā vāka nonācis atpakaļ vidē, kur savulaik veidojās Ozola muzikālā pasaule, vienlaikus kļūstot par paliekošu Rīgas pilsētvides elementu.
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Atzīmējot latviešu repera, viena no hiphopa žanra pamatlicējiem Latvijā, Ozola debijas albuma "Cieņa un mīlestība" 25 gadu jubileju, Pārdaugavā atklāts apjomīgs sienas gleznojums, kas veidots pēc leģendārā albuma vāka motīviem. Murālis tapis vietā, kas ir cieši saistīta ar albuma tapšanu un Ozola muzikālās identitātes veidošanos.
Sienas gleznojumu Mārupes ielas pagalmā veidojis mākslinieks Aleksejs Odnorukovs, procesā iesaistoties arī Ritvaram Stankevičam un "Armless Birds / Loudless" komandai. Projekts tapis sadarbībā ar "Storent Latvija", "Tikkurila Latvija" un "Hoodshop".
Šis pagalms Ozolam ir īpašs, jo te aizvadīta bērnība un pusaudža gadi, tapusi daļa no debijas albuma satura, kā arī albuma galvenā singla "Rajons" videoklipa versija. Tāpēc tieši šī vieta izvēlēta, lai 25 gadus pēc albuma iznākšanas tā vizuālais tēls kļūtu par daļu no pilsētvides.
Albums "Cieņa un mīlestība", kas iznāca pirms 25 gadiem, ieņem nozīmīgu vietu Latvijas hiphopa vēsturē. Tas bija pirmais latviešu valodā izdotais hiphopa pilnmetrāžas albums, kas savā debijas gadā guva plašu atpazīstamību un popularitāti. Albuma fizisko kopiju pārdošanas apjoms pārsniedza 8000 eksemplāru, iegūstot "zelta diska" statusu.
Ar jauno murāli — sienas gleznojumu "Cieņa un mīlestība" stāsts no 2001. gada ieraksta un tā vāka nonācis atpakaļ vidē, kur savulaik veidojās Ozola muzikālā pasaule, vienlaikus kļūstot par paliekošu Rīgas pilsētvides elementu.
"Šis ir zīmīgs gads ne tikai man, bet arī Latvijas hiphopa kultūrai. Mana vīzija bija un ir šo jubileju nesvinēt savtīgi, bet iedot mums visiem kādu jaunu piedzīvojumu, kas pavērš un parāda mūs jaunā gaismā gan sabiedrībai, gan pašiem sev. Šis murālis ir kaut kas paliekošs vietā, kas man ir ļoti svarīga. Liels paldies visiem iesaistītajiem," saka Ozols.
Murāļa atklāšana ir viens no Ozola debijas albuma 25 gadu jubilejas notikumiem. Jubilejas gada kulminācija gaidāma īpašā koncertā 5. decembrī "XiaomiArēnā", kur Ozols atzīmēs ceturtdaļgadsimtu kopš sava pirmā albuma izdošanas.
Ar jauno sienas gleznojumu "Cieņa un mīlestība" stāsts no 2001. gada ieraksta un tā vāka nonācis atpakaļ vidē, kur savulaik veidojās Ozola muzikālā pasaule, vienlaikus kļūstot par paliekošu Rīgas pilsētvides elementu.
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