Kā pēc 400 000 eiro pārvērtībām izskatās lielākais "Lemon Gym" klubs Latvijā

Sporta klubu tīkls "Lemon Gym" pabeidzis sava lielākā sporta kluba Latvijā — "Lemon Gym AKROPOLE" — modernizāciju, kurā ieguldīti 400 000 eiro. Sporta klubs atjaunots atbilstoši jaunākajai "Lemon Gym" koncepcijai, paplašinot treniņu un atjaunošanās iespējas un pārveidojot telpu dizainu. 28. oktobrī tā atjaunošana noslēgta ar svinīgu atklāšanas pasākumu. Turpmākajos gados uzņēmums Latvijā plāno atvērt aptuveni trīs jaunus sporta klubus gadā, ik gadu attīstībā investējot ap 3 miljoniem eiro, informē uzņēmumā.
Modernizācijas noslēgums trešdien, 28. oktobrī, tika atzīmēts ar atjaunotā kluba atklāšanas pasākumu. Tā apmeklētāji varēja iepazīt kluba jaunās treniņu un atjaunošanās iespējas, piedalīties HYROX treniņu sesijās, grupu nodarbībās un dažādos sportiskos izaicinājumos. Pasākumu vadīja televīzijas šova "Izrāviens" pirmās sezonas uzvarētājs Oskars Kozlovskis.
"Lemon Gym AKROPOLE Rīga" darbojas 1622 kvadrātmetru platībā un ir ne tikai lielākais, bet arī viens no apmeklētākajiem tīkla klubiem Latvijā — ik mēnesi tajā tiek reģistrēti aptuveni 20 000 apmeklējumu. Sporta klubs tirdzniecības centrā "AKROPOLE Rīga" darbojas jau astoņus gadus.
Modernizācijas gaitā, saglabājot līdzšinējo kopējo platību, pārplānotas kluba telpas un gandrīz divas reizes paplašināta brīvo svaru zona. Klubā uzstādīti jauni bloku trenažieri un pārskatīts kopējais aprīkojuma klāsts, balstoties uz datiem par to, kādus trenažierus un treniņu zonas kluba biedri izmanto visbiežāk.
Līdzšinējās reģistratūras vietā izveidota plaša atjaunošanās jeb "Recovery" zona, kurā pieejamas "Roll Shaper" limfodrenāžas masāžas iekārtas, hidromasāžas gulta un sarkanās gaismas terapijas iekārtas. Atjaunotajā klubā pieejamas arī saunas. Savukārt specializētajā HYROX zonā iespējams iepazīt funkcionālā fitnesa treniņu formātu, kas apvieno spēka un izturības vingrinājumus, nodrošinot daudzpusīgu un dinamisku treniņu pieredzi. "Lemon Gym AKROPOLE" joprojām ir vienīgais "Lemon Gym" klubs Latvijā, kurā pieejami HYROX treniņi.
Atbilstoši jaunākajai "Lemon Gym" koncepcijai mainīts arī kluba interjers, dizainā vairāk izmantojot siltus un mājīgu sajūtu raisošus materiālus. Koncepcijas jaunākā versija Latvijā pirmoreiz ieviesta šā gada septembrī, atklājot jauno "Lemon Gym" sporta klubu Ziepniekkalnā. Iepriekšējos gados atbilstoši tobrīd aktuālajai tīkla koncepcijai modernizēti arī Teikas un Purvciema klubi.
"Lemon Gym AKROPOLE" ir viens no mūsu nozīmīgākajiem sporta klubiem Latvijā, tāpēc modernizācijas mērķis nebija tikai vizuāli atjaunot telpas. Mēs pārskatījām kluba plānojumu un aprīkojumu, ņemot vērā apmeklētāju paradumus, un būtiski paplašinājām gan brīvo svaru zonu, gan iespējas atjaunoties pēc treniņa. Vienlaikus izdevās visus darbus organizēt tā, lai klubs nevienu dienu nebūtu jāslēdz un apmeklētāji varētu turpināt trenēties visu diennakti," stāsta "Lemon Gym" un "Impuls" izpilddirektore Grēta Radzevičiene.
Viņa norāda, ka atjaunotā kluba atklāšana ir daļa no plašākiem "Lemon Gym" attīstības plāniem Latvijā. "Redzam, ka Latvijas sporta klubu tirgū joprojām ir izaugsmes potenciāls. Tāpēc arī turpmākajos gados plānojam Latvijā atvērt aptuveni trīs jaunus klubus gadā un attīstībā ik gadu investēt ap 3 miljoniem eiro. Konkrētas nākamo klubu atrašanās vietas gan vēl pagaidām paturēsim noslēpumā," piebilst Grēta Radzevičiene.
Pašlaik Rīgā darbojas deviņi "Lemon Gym" sporta klubi.
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Sporta klubu tīkls "Lemon Gym" pabeidzis sava lielākā sporta kluba Latvijā — "Lemon Gym AKROPOLE" — modernizāciju, kurā ieguldīti 400 000 eiro. Sporta klubs atjaunots atbilstoši jaunākajai "Lemon Gym" koncepcijai, paplašinot treniņu un atjaunošanās iespējas un pārveidojot telpu dizainu. 28. oktobrī tā atjaunošana noslēgta ar svinīgu atklāšanas pasākumu. Turpmākajos gados uzņēmums Latvijā plāno atvērt aptuveni trīs jaunus sporta klubus gadā, ik gadu attīstībā investējot ap 3 miljoniem eiro, informē uzņēmumā.
Modernizācijas noslēgums trešdien, 28. oktobrī, tika atzīmēts ar atjaunotā kluba atklāšanas pasākumu. Tā apmeklētāji varēja iepazīt kluba jaunās treniņu un atjaunošanās iespējas, piedalīties HYROX treniņu sesijās, grupu nodarbībās un dažādos sportiskos izaicinājumos. Pasākumu vadīja televīzijas šova "Izrāviens" pirmās sezonas uzvarētājs Oskars Kozlovskis.
"Lemon Gym AKROPOLE Rīga" darbojas 1622 kvadrātmetru platībā un ir ne tikai lielākais, bet arī viens no apmeklētākajiem tīkla klubiem Latvijā — ik mēnesi tajā tiek reģistrēti aptuveni 20 000 apmeklējumu. Sporta klubs tirdzniecības centrā "AKROPOLE Rīga" darbojas jau astoņus gadus.
Modernizācijas gaitā, saglabājot līdzšinējo kopējo platību, pārplānotas kluba telpas un gandrīz divas reizes paplašināta brīvo svaru zona. Klubā uzstādīti jauni bloku trenažieri un pārskatīts kopējais aprīkojuma klāsts, balstoties uz datiem par to, kādus trenažierus un treniņu zonas kluba biedri izmanto visbiežāk.
Līdzšinējās reģistratūras vietā izveidota plaša atjaunošanās jeb "Recovery" zona, kurā pieejamas "Roll Shaper" limfodrenāžas masāžas iekārtas, hidromasāžas gulta un sarkanās gaismas terapijas iekārtas. Atjaunotajā klubā pieejamas arī saunas. Savukārt specializētajā HYROX zonā iespējams iepazīt funkcionālā fitnesa treniņu formātu, kas apvieno spēka un izturības vingrinājumus, nodrošinot daudzpusīgu un dinamisku treniņu pieredzi. "Lemon Gym AKROPOLE" joprojām ir vienīgais "Lemon Gym" klubs Latvijā, kurā pieejami HYROX treniņi.
Atbilstoši jaunākajai "Lemon Gym" koncepcijai mainīts arī kluba interjers, dizainā vairāk izmantojot siltus un mājīgu sajūtu raisošus materiālus. Koncepcijas jaunākā versija Latvijā pirmoreiz ieviesta šā gada septembrī, atklājot jauno "Lemon Gym" sporta klubu Ziepniekkalnā. Iepriekšējos gados atbilstoši tobrīd aktuālajai tīkla koncepcijai modernizēti arī Teikas un Purvciema klubi.
"Lemon Gym AKROPOLE" ir viens no mūsu nozīmīgākajiem sporta klubiem Latvijā, tāpēc modernizācijas mērķis nebija tikai vizuāli atjaunot telpas. Mēs pārskatījām kluba plānojumu un aprīkojumu, ņemot vērā apmeklētāju paradumus, un būtiski paplašinājām gan brīvo svaru zonu, gan iespējas atjaunoties pēc treniņa. Vienlaikus izdevās visus darbus organizēt tā, lai klubs nevienu dienu nebūtu jāslēdz un apmeklētāji varētu turpināt trenēties visu diennakti," stāsta "Lemon Gym" un "Impuls" izpilddirektore Grēta Radzevičiene.
Viņa norāda, ka atjaunotā kluba atklāšana ir daļa no plašākiem "Lemon Gym" attīstības plāniem Latvijā. "Redzam, ka Latvijas sporta klubu tirgū joprojām ir izaugsmes potenciāls. Tāpēc arī turpmākajos gados plānojam Latvijā atvērt aptuveni trīs jaunus klubus gadā un attīstībā ik gadu investēt ap 3 miljoniem eiro. Konkrētas nākamo klubu atrašanās vietas gan vēl pagaidām paturēsim noslēpumā," piebilst Grēta Radzevičiene.
Pašlaik Rīgā darbojas deviņi "Lemon Gym" sporta klubi.
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