Līdz šim Andra Kulberga politiskā darbība bija veidojusies pēc apmēram vienas un tās pašas shēmas: viņš izceļ kādu nopietnu problēmu, runā tiešu valodu, nekautrējas norādīt uz atbildīgajiem un vainīgajiem, un pats galvenais – liek nepārprotami saprast, ka pats būtu gatavs ar to tikt galā labāk un efektīvāk. Viņš nu gan nemeklētu atrunas un desmit ieganstus nedarīšanai, bet rīkotos. Patiesībā visa "Apvienotā saraksta" vēlēšanu kampaņa bija uzbūvēta pēc šīs shēmas – "Un tad nāca risinājums…" Tagad šis risinātāja tēls sācis bīstami grīļoties, un zīmīgi, ka Kulbergs paklupis tieši uz viena no tiem jautājumiem, par ko iepriekš asi kritizēja savus priekšgājējus, taču tagad sācis runāt gandrīz tiem pašiem vārdiem.