Kazu saimniecības “Silmači” saimnieki Karalkini, kuri skatītājiem pazīstami no realitātes seriāla "Ģimene burkā", sasnieguši jaunu virsotni – viņu radītie kazas piena sieri ieinteresējuši elitāro Valmieras restorānu "Akustika", kas lepojas ar vietu prestižajā "Michelin" ceļvedī.
Pusdienojot Stāmerienā pēc izbrauciena ar Gulbenes bānīti, Vendija Karalkina dalījās iespaidos par neseno vizīti pie potenciālajiem sadarbības partneriem. Viņa neslēpj sajūsmu par to, ka viņu sūrais darbs lauku sētā ir rezultējies piedāvājumā no tik augsta līmeņa servisa vietas: "Tas, ka "Michelin" saraksta restorāns grib mūsu produkciju redzēt savā ēdienkartē, nozīmē tiešām, ka mūsu produkti nonāks vietā, kur tos novērtē un kur tiem tiešām ir atbilstošs līmenis. Tas ir ļoti, ļoti patīkami! Es domāju, ka mūsu produkti tur arī ļoti labi iederēsies."
"Michelin" vērtējums restorānu pasaulē jau vairāk nekā gadsimtu kalpo kā izcilības zīme, un "Akustikas" komanda personīgi pārliecinājusies par Karalkinu produktu kvalitāti. Degustācijas laikā šaubu par produkta vērtību neesot bijis, ko apstiprina arī pati Vendija: "Man šķiet gan mūsu produkti parādīja sevi no labākās puses. Principā, mani nekas nepārsteidza! Tieši tā arī vienmēr visi reaģē uz viņiem, un mēs zinām, ko mēs ražojam!"
Profesionālie pavāri jau ir izstrādājuši pirmās receptes, kurās plānots integrēt saimniecības veltes. Lai gan idejas izklausās kārdinošas, Vendija tās nobaudīt varēs tikai pēc starta bodibildinga sacensībās, jo pašlaik viņai jāievēro stingrs uztura plāns: "Kad viņi restorānā teica par to brieža gaļas karpačo ar mūsu svaigo kazu sieru un par to, kādu vīnu pie mūsu pekorino vajadzētu, es domāju, ka man galva sareibs! Bet viņi teica, ka pēc sacensībām viņi gaida mūs vēlreiz jau ar visu vīnu un karpačo. Es noteikti to gribu pamēģināt!"
Izsmalcinātā vide Vendijai nav sveša. Pateicoties tēva darba gaitām savulaik leģendārajā galvaspilsētas restorānā "Astorija", viņa jau kopš bērnības saprot, ko nozīmē augstākās klases viesmīlība: "Es esmu uzaugusi restorānos. Mans tētis ilgus gadus strādāja restorānā "Astorija", kas bija viens no populārākajiem restorāniem Rīgā. Es, tā kā, zinu restorānu līmeņus un tā. Jā, šis bija wow!"
Pašlaik Karalkinu ikdiena rit Gulbenes novadā, kur viņi apsaimnieko plašu kazu ganāmpulku un nodarbojas ar piena pārstrādi, piedāvājot pircējiem dažāda veida sierus un citus labumus.
