Šī gada Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratona "Dod pieci!" oficiālā himna "Neviena, ko zaudēt", ko izpilda mūziķis Miks Galvanovskis, tapusi, mūziķim sadarbojoties ar grupas dalībnieku un ģitāristu Robertu Dinteru. Dziesmas ierakstā un videoklipā piedalījusies gan Mika Galvanovska grupa, gan Rīgas Doma kora skolas gospeļkora jaunieši Unas Stades vadībā.
Himnas autors atzīst, ka ir pagodināts, ka "Dod pieci!" komanda uzticējusi viņam radīt šo kompozīciju. "Apzinājos atbildību runāt par tik nopietnu tēmu, tādēļ, rakstot dziesmas vārdus, konsultējos ar cilvēkiem, kuri savā dzīvē ir bijuši klātesoši šai tēmai. Manuprāt, man izdevās dziesmas vārdos iekļaut svarīgu vēstījumu par līdzcilvēku atbildību un nozīmīgumu, cīnoties ar šādām situācijām. Klusums ir bīstams, tādēļ aicinu vienmēr stāstīt par savām sajūtām un balstīties uz līdzcilvēkiem, kad paliek grūti."
Labdarības kustības "Dod pieci!" aizsācējs un Latvijas Radio 5 dīdžejs Toms Grēviņš uzskata, ka "Dod pieci!" himna ir vissvarīgākais veids, ar kura palīdzību tiek aizsniegta arī tā auditorija, kas par labdarības maratonu neko nav dzirdējuši. "Man un visai komandai šķiet, ka daļai Mika Galvanovska klausītāju demogrāfija sakrīt ar visvairāk psihiskās veselības riskiem pakļauto cilvēku demogrāfiju, un šādi esam satikušies un nonākuši pie visu laiku skaļākās "Dod pieci!" himnas! Esmu drošs, ka šī dziesma būs arī viena no Galvanovska tuvāko piecu gadu vizītkartēm," pārliecinoši bilst Toms Grēviņš.
"Dod pieci!" himnas tradīcija sākās 2016. gadā ar dziesmu "Nepārlaužams", ko izpildīja Aija Vītoliņa, Māra Upmane-Holšteine, Aija Andrejeva, Marta Grigale, Goran Gora, Ralfs Eilands, Dons, Markus Riva, Jānis Aišpurs, Lauris Valters, Jānis Stībelis, VIŅA, ansis, Edavārdi, Ozols, Reiks, Justs, Intars Busulis, Latvian Voices, Mārcis Auziņš, DJ Rudd. Un turpmāk ik gadu "Dod pieci!" himnas izveidē iesaistās Latvijas zināmākie un izcilākie mūziķi:
- 2017. gadā par "Dod pieci!" himnu kļuva dziesma "Durvis vaļā", ko sarakstīja un izpildīja MESA.
- 2018. gadā Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora un My Radiant You radīja "Dod pieci!" himnu "Apskāvieni cik".
- 2019. gadā komponista Raimonda Tigula sakomponēto "Dod pieci!" himnu "Klusi čukst Dievs" izpildīja Rīgas Doma zēnu koris.
- 2020. gadā Jānis Šipkēvics, Tautumeitas, Patrisha, Dons, Aminata, Ralfs Eilands, Viņa, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Linda Leen, Intars Busulis, Carnival Youth, Evija Vēbere, Renārs Kaupers, Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora, Agnese Rakovska vienojās "Dod pieci!" himnā "Es zinu, Tu esi".
- 2021. gadā par "Dod pieci!" himnu kļuva apvienības "Kreisais Krasts" un Būū radītā dziesma "Pāri visam".
- 2022. gadā "Dod pieci!" himnu "Nesalaužamā" sarakstīja un izpildīja ukraiņu mūziķis Ivans Dorns, kuram dziesmā pievienojās arī "Riga Gospel Choir".
- 2023. gadā "Dod pieci!" himna bija grupas "Sudden Lights" un Gustavo izpildītā dziesma "Adata un diegs".
- 2024. gadā grupa "The Sound Poets" bija autori himnai "Kad cilvēks sauc".
- 2025. gadā oficiālās himnas "Labos darbus krāj" autori bija Ralfs Eilands un Lauris Reiniks.
Tradicionāli "Dod pieci!" himna ir viena no ziedotāju pieprasītākajām dziesmām labdarības maratona laikā.
Kā zināms, šogad "Dod pieci!" pievērsīsies sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Maratona mērķis ir mazināt ar psihiskās veselības grūtībām saistīto stigmu un klusēšanu, palīdzēt cilvēkiem laikus pamanīt riskus un meklēt palīdzību, kā arī izgaismot sistēmiskos trūkumus. Vienlaikus labdarības maratonā tiks vākti ziedojumi konkrētiem, pierādījumos balstītiem palīdzības mehānismiem cilvēkiem pēc pašnāvības mēģinājuma un cilvēkiem ar augstu paškaitējuma vai pašnāvības risku. Tāpat maratona laikā tiks uzsvērts, ka krīzes brīžos palīdzība ir pieejama un saruna var būt pirmais solis ceļā uz pārmaiņām, atlabšanu un iespēju turpināt dzīvot.
Ja nepieciešama palīdzība
Latvijas Sabiedriskā medija portālā "Dod pieci!" tēmas apakšsadaļā "Palīdzība un atbalsts" apkopota informācija par to, kā rīkoties, ja rodas bažas par savu vai tuvinieka drošību, ja piedzīvots zaudējums vai ilgstošas grūtības, kā arī, kur meklēt palīdzību krīzes, vientulības vai emocionāli smagos brīžos. Sadaļā pieejams arī pašnovērtējuma tests, kas palīdz izvērtēt savu emocionālo pašsajūtu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Šī gada Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratona "Dod pieci!" oficiālā himna "Neviena, ko zaudēt", ko izpilda mūziķis Miks Galvanovskis, tapusi, mūziķim sadarbojoties ar grupas dalībnieku un ģitāristu Robertu Dinteru. Dziesmas ierakstā un videoklipā piedalījusies gan Mika Galvanovska grupa, gan Rīgas Doma kora skolas gospeļkora jaunieši Unas Stades vadībā.
Himnas autors atzīst, ka ir pagodināts, ka "Dod pieci!" komanda uzticējusi viņam radīt šo kompozīciju. "Apzinājos atbildību runāt par tik nopietnu tēmu, tādēļ, rakstot dziesmas vārdus, konsultējos ar cilvēkiem, kuri savā dzīvē ir bijuši klātesoši šai tēmai. Manuprāt, man izdevās dziesmas vārdos iekļaut svarīgu vēstījumu par līdzcilvēku atbildību un nozīmīgumu, cīnoties ar šādām situācijām. Klusums ir bīstams, tādēļ aicinu vienmēr stāstīt par savām sajūtām un balstīties uz līdzcilvēkiem, kad paliek grūti."
Labdarības kustības "Dod pieci!" aizsācējs un Latvijas Radio 5 dīdžejs Toms Grēviņš uzskata, ka "Dod pieci!" himna ir vissvarīgākais veids, ar kura palīdzību tiek aizsniegta arī tā auditorija, kas par labdarības maratonu neko nav dzirdējuši. "Man un visai komandai šķiet, ka daļai Mika Galvanovska klausītāju demogrāfija sakrīt ar visvairāk psihiskās veselības riskiem pakļauto cilvēku demogrāfiju, un šādi esam satikušies un nonākuši pie visu laiku skaļākās "Dod pieci!" himnas! Esmu drošs, ka šī dziesma būs arī viena no Galvanovska tuvāko piecu gadu vizītkartēm," pārliecinoši bilst Toms Grēviņš.
"Dod pieci!" himnas tradīcija sākās 2016. gadā ar dziesmu "Nepārlaužams", ko izpildīja Aija Vītoliņa, Māra Upmane-Holšteine, Aija Andrejeva, Marta Grigale, Goran Gora, Ralfs Eilands, Dons, Markus Riva, Jānis Aišpurs, Lauris Valters, Jānis Stībelis, VIŅA, ansis, Edavārdi, Ozols, Reiks, Justs, Intars Busulis, Latvian Voices, Mārcis Auziņš, DJ Rudd. Un turpmāk ik gadu "Dod pieci!" himnas izveidē iesaistās Latvijas zināmākie un izcilākie mūziķi:
- 2017. gadā par "Dod pieci!" himnu kļuva dziesma "Durvis vaļā", ko sarakstīja un izpildīja MESA.
- 2018. gadā Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora un My Radiant You radīja "Dod pieci!" himnu "Apskāvieni cik".
- 2019. gadā komponista Raimonda Tigula sakomponēto "Dod pieci!" himnu "Klusi čukst Dievs" izpildīja Rīgas Doma zēnu koris.
- 2020. gadā Jānis Šipkēvics, Tautumeitas, Patrisha, Dons, Aminata, Ralfs Eilands, Viņa, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Linda Leen, Intars Busulis, Carnival Youth, Evija Vēbere, Renārs Kaupers, Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora, Agnese Rakovska vienojās "Dod pieci!" himnā "Es zinu, Tu esi".
- 2021. gadā par "Dod pieci!" himnu kļuva apvienības "Kreisais Krasts" un Būū radītā dziesma "Pāri visam".
- 2022. gadā "Dod pieci!" himnu "Nesalaužamā" sarakstīja un izpildīja ukraiņu mūziķis Ivans Dorns, kuram dziesmā pievienojās arī "Riga Gospel Choir".
- 2023. gadā "Dod pieci!" himna bija grupas "Sudden Lights" un Gustavo izpildītā dziesma "Adata un diegs".
- 2024. gadā grupa "The Sound Poets" bija autori himnai "Kad cilvēks sauc".
- 2025. gadā oficiālās himnas "Labos darbus krāj" autori bija Ralfs Eilands un Lauris Reiniks.
Tradicionāli "Dod pieci!" himna ir viena no ziedotāju pieprasītākajām dziesmām labdarības maratona laikā.
Kā zināms, šogad "Dod pieci!" pievērsīsies sabiedrības psihiskajai veselībai un pašnāvību prevencijai. Maratona mērķis ir mazināt ar psihiskās veselības grūtībām saistīto stigmu un klusēšanu, palīdzēt cilvēkiem laikus pamanīt riskus un meklēt palīdzību, kā arī izgaismot sistēmiskos trūkumus. Vienlaikus labdarības maratonā tiks vākti ziedojumi konkrētiem, pierādījumos balstītiem palīdzības mehānismiem cilvēkiem pēc pašnāvības mēģinājuma un cilvēkiem ar augstu paškaitējuma vai pašnāvības risku. Tāpat maratona laikā tiks uzsvērts, ka krīzes brīžos palīdzība ir pieejama un saruna var būt pirmais solis ceļā uz pārmaiņām, atlabšanu un iespēju turpināt dzīvot.
Ja nepieciešama palīdzība
Latvijas Sabiedriskā medija portālā "Dod pieci!" tēmas apakšsadaļā "Palīdzība un atbalsts" apkopota informācija par to, kā rīkoties, ja rodas bažas par savu vai tuvinieka drošību, ja piedzīvots zaudējums vai ilgstošas grūtības, kā arī, kur meklēt palīdzību krīzes, vientulības vai emocionāli smagos brīžos. Sadaļā pieejams arī pašnovērtējuma tests, kas palīdz izvērtēt savu emocionālo pašsajūtu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu