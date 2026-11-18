Tuvojoties valsts svētkiem, daudzi Latvijas iedzīvotāji pie apģērba sprauž valsts karoga lentītes, taču ir arī tādi, kuri speciāli sev piemeklē rotas ar nacionālo simboliku.
Zīmola "Spēka rotas" radītāja Dace Druva piedāvā ne tikai skaistas piespraudes ar valsts kontūrām, bet arī inovatīvu risinājumu – digitālos atslēgu piekariņus, kurus rotā valsts karogs. Tā ir lieliska iespēja ārvalstu draugiem un biznesa partneriem bilžu un video stāstos uzdāvināt mazu daļiņu Latvijas.
D. Druva Latvijas Universitātē apguvusi ekonomisko kibernētiku un pēc studijām divdesmit gadus strādājusi informācijas tehnoloģiju (IT) jomā vairāk nekā piecpadsmit dažādās pasaules valstīs – Eiropā, ASV, Brazīlijā, Indijā u.c. Pandēmijas laikā, atgriežoties Latvijā, viņa beidzot varējusi pievērsties tam, kas vienmēr bijis tuvs – rokdarbiem. Vidusskolas laikā D. Druva darbojusies dažādās tautas daiļamatniecības studijās – nodarbojusies ar aušanu, izšūšanu un adīšanu un pat apsvērusi iespēju kļūt par mākslinieci, taču tobrīd eksaktās zinības ņēmušas virsroku. "Pandēmijas sākumā, kad visi veikali bija slēgti un vēl nebija pārāk attīstīta e-komercija, lieti noderēja manas IT zināšanas – es pati spēju izveidot mājaslapu un piedāvāt cilvēkiem iepirkties internetā. Novembrī atvēru savu interneta veikaliņu, un, tuvojoties Ziemassvētkiem, bija ārkārtīgi liels pasūtījumu pieplūdums," atceras zīmola "Spēka rotas" radītāja. Darbā iesaistījusies arī viņas meita Dagnija, īpašu uzmanību veltot grafiskajam dizainam.
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