Bērni, kuri sociālajos medijos pavada vairāk nekā trīs stundas dienā, pusaudžu vecumā biežāk saskaras ar depresijas un trauksmes simptomiem, liecina Lielbritānijas universitātes "Imperial College London" pētnieku veikts pētījums.
Pētījumā analizēti dati par vairāk nekā 2350 skolēniem 31 skolā Londonā, kuri tika novēroti vairāku gadu garumā. Dalībnieki pirmo reizi tika aptaujāti 11–12 gadu vecumā, bet atkārtoti — 13–15 gadu vecumā, izvērtējot viņu digitālos paradumus, dzīvesveidu un mentālo veselību.
Rezultāti liecina, ka bērniem, kuri sociālajos medijos pavada vairāk nekā trīs stundas dienā, pusaudžu gados biežāk novērojami trauksmes un depresijas simptomi nekā tiem, kuri tiešsaistē pavada aptuveni 30 minūtes dienā. Vienlaikus pētnieki uzsver, ka saistība nav vienkārša un tieša.
Kā viens no galvenajiem ietekmējošajiem faktoriem tiek minēts miega trūkums.
Intensīvāka sociālo mediju lietošana, īpaši vakaros, saistīta ar vēlākām gulētiešanas stundām un mazāku kopējo miega ilgumu, kas var ietekmēt mentālo veselību.
"Mūsu analīze parāda skaidru tendenci starp sociālajos medijos pavadīto laiku un mentālās veselības rādītājiem," norāda profesore Mireija Toledano. Viņa piebilst, ka ilgstoša tiešsaistes platformu lietošana var samazināt bērniem nepieciešamo miega daudzumu.
Savukārt pētnieks Čens Šens uzsver, ka attiecības starp sociālo mediju lietošanu un mentālo veselību ir daudzfaktoriālas un nav tieši salīdzināmas ar tiešu cēloņsakarību.
Pētījuma autori aicina skolās vairāk pievērst uzmanību digitālajai pratībai un miega higiēnai. Vienlaikus eksperti norāda, ka pašlaik nav pietiekamu pierādījumu, lai pamatotu pilnīgu sociālo mediju aizliegumu jauniešiem, un nepieciešami turpmāki pētījumi, ņemot vērā strauji mainīgo digitālo vidi.
