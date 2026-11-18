Atzīmējot Latvijas proklamēšanas 108. gadadienu, 18. novembrī plkst. 13.30 Rīgā, 11. novembra krastmalā, notika Nacionālo bruņoto spēku (NBS), sabiedroto un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde. Aplūko foto!
Parādi komandēja Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups, bet pieņēma Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un NBS komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns.
Krastmalā soļoja NBS vienību karavīri, zemessargi, valsts aizsardzības dienesta karavīri, jaunsargi, militāro skolu audzēkņi un sabiedroto pārstāvji. Pirmo reizi parādē piedalījās ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas vienība. Kājnieku kolonnu noslēdza 50 Itālijas bersaljēri ar viņiem raksturīgo ātro marša soli.
Skatītāji varēja vērot Latvijas un sabiedroto militāro tehniku — tankus, kājnieku kaujas mašīnas, bruņutransportierus un pašgājējhaubices. Pirmoreiz parādē demonstrēja arī 155 milimetru riteņu artilērijas sistēmu “Morana”, kas nākotnē papildinās NBS bruņojumu.
Virs krastmalas lidoja Latvijas un sabiedroto helikopteri un militārās lidmašīnas, kā arī “airBaltic” lidmašīna Latvijas karoga krāsojumā. Gaisa parādi noslēdza NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Parādē piedalījās arī robežsargi, policisti, ugunsdzēsēji glābēji, neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu dienestu pārstāvji ar savu tehniku.
Par godu valsts svētkiem no AB dambja atskanēja 21 lielgabala zalve. Savukārt Rīgas pasažieru ostā apmeklētāji varēja apskatīt militāro tehniku, aprīkojumu un Latvijas un Lietuvas Jūras spēku kuģus.
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Atzīmējot Latvijas proklamēšanas 108. gadadienu, 18. novembrī plkst. 13.30 Rīgā, 11. novembra krastmalā, notika Nacionālo bruņoto spēku (NBS), sabiedroto un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde. Aplūko foto!
Parādi komandēja Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups, bet pieņēma Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un NBS komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns.
Krastmalā soļoja NBS vienību karavīri, zemessargi, valsts aizsardzības dienesta karavīri, jaunsargi, militāro skolu audzēkņi un sabiedroto pārstāvji. Pirmo reizi parādē piedalījās ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas vienība. Kājnieku kolonnu noslēdza 50 Itālijas bersaljēri ar viņiem raksturīgo ātro marša soli.
Skatītāji varēja vērot Latvijas un sabiedroto militāro tehniku — tankus, kājnieku kaujas mašīnas, bruņutransportierus un pašgājējhaubices. Pirmoreiz parādē demonstrēja arī 155 milimetru riteņu artilērijas sistēmu “Morana”, kas nākotnē papildinās NBS bruņojumu.
Virs krastmalas lidoja Latvijas un sabiedroto helikopteri un militārās lidmašīnas, kā arī “airBaltic” lidmašīna Latvijas karoga krāsojumā. Gaisa parādi noslēdza NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Parādē piedalījās arī robežsargi, policisti, ugunsdzēsēji glābēji, neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu dienestu pārstāvji ar savu tehniku.
Par godu valsts svētkiem no AB dambja atskanēja 21 lielgabala zalve. Savukārt Rīgas pasažieru ostā apmeklētāji varēja apskatīt militāro tehniku, aprīkojumu un Latvijas un Lietuvas Jūras spēku kuģus.
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