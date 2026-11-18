360TV šova "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā dziedātājai Ievai Sutugovai nācies pilnībā atteikties no ierastā skatuves tēla, lai iejustos vienā no provokatīvākajiem rokmūzikas māksliniekiem — Merilinā Mensonā.
Šī pārvērtība prasījusi īpašu uzmanību ne tikai vizuālajam tēlam, bet arī balsij un kustībām. Ievai bija jāatveido Mensona raksturīgais vokāls, tumšā skatuves harizma un iespaidīgā āriene, kas gadu gaitā kļuvusi par neatņemamu viņa atpazīstamības zīmi.
Rezultātā no ierastās Ievas sievišķības uz skatuves bija palicis pavisam maz — dziedātāja iejutās tēlā, kas ir pilnīgs pretstats viņas ierastajam izskatam un muzikālajam tēlam. Šoreiz skatītājiem bija iespēja ieraudzīt pavisam citu Sutugovas pusi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
360TV šova "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā dziedātājai Ievai Sutugovai nācies pilnībā atteikties no ierastā skatuves tēla, lai iejustos vienā no provokatīvākajiem rokmūzikas māksliniekiem — Merilinā Mensonā.
Šī pārvērtība prasījusi īpašu uzmanību ne tikai vizuālajam tēlam, bet arī balsij un kustībām. Ievai bija jāatveido Mensona raksturīgais vokāls, tumšā skatuves harizma un iespaidīgā āriene, kas gadu gaitā kļuvusi par neatņemamu viņa atpazīstamības zīmi.
Rezultātā no ierastās Ievas sievišķības uz skatuves bija palicis pavisam maz — dziedātāja iejutās tēlā, kas ir pilnīgs pretstats viņas ierastajam izskatam un muzikālajam tēlam. Šoreiz skatītājiem bija iespēja ieraudzīt pavisam citu Sutugovas pusi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu