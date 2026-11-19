Ja citos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņos strādā 19 amatpersonas, tad Bolderājā ir arī divdesmitais kolēģis – runcis Minkāns. Pirms septiņiem gadiem glābēju izglābtais kaķis kļuvis par posteņa mīluli, teritorijas uzraugu un īstu emocionālā atbalsta speciālistu, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Minkāna stāsts sākās vecajā postenī Lignuma ielā 4A. Dežūrmaiņa uz jumta izdzirdēja ņaudēšanu, pielika kāpnes un atrada mazu kaķēnu. Glābēji pieļauj, ka viņu tur, iespējams, bija atnesis baklāns jeb jūras krauklis. Kopš tā laika runcis ir palicis pie saviem glābējiem.
Tagad Minkāns rūpīgi uzrauga arī jauno teritoriju – apostot automašīnu riepas, pārbauda, kur kolēģi bijuši un kādas smakas atnesuši. Viņš labprāt pavada laiku kopā ar dežūrmaiņu, ieritinās klēpī un saņem pelnīto uzmanību. Turklāt runcim ir arī draudzene, ar kuru vakaros dodas pastaigās.
Lai jaunajā postenī Minkānam būtu sava droša un silta vieta, glābēji pašu spēkiem uzbūvējuši viņam mājiņu. Savukārt brīvajā laikā kaķis mēdz izrādīt arī mednieka talantu – viņš atnesis gan baložus un kaijas, gan pat meža trusi.
Ugunsdzēsēji atzīst, ka Minkāns ir daudz vairāk nekā tikai mājdzīvnieks. Viņš sagaida kolēģus, murrā līdzās un uzlabo noskaņojumu pēc saspringtām darba stundām. Glābēji uzsver, ka ikviena dzīvnieka izglābšana ir īpašs un atbildīgs process, bet Minkāna stāsts apliecina – reizēm viena palīdzības sniegšana var pārtapt draudzībā uz daudziem gadiem.
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Ja citos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņos strādā 19 amatpersonas, tad Bolderājā ir arī divdesmitais kolēģis – runcis Minkāns. Pirms septiņiem gadiem glābēju izglābtais kaķis kļuvis par posteņa mīluli, teritorijas uzraugu un īstu emocionālā atbalsta speciālistu, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Minkāna stāsts sākās vecajā postenī Lignuma ielā 4A. Dežūrmaiņa uz jumta izdzirdēja ņaudēšanu, pielika kāpnes un atrada mazu kaķēnu. Glābēji pieļauj, ka viņu tur, iespējams, bija atnesis baklāns jeb jūras krauklis. Kopš tā laika runcis ir palicis pie saviem glābējiem.
Tagad Minkāns rūpīgi uzrauga arī jauno teritoriju – apostot automašīnu riepas, pārbauda, kur kolēģi bijuši un kādas smakas atnesuši. Viņš labprāt pavada laiku kopā ar dežūrmaiņu, ieritinās klēpī un saņem pelnīto uzmanību. Turklāt runcim ir arī draudzene, ar kuru vakaros dodas pastaigās.
Lai jaunajā postenī Minkānam būtu sava droša un silta vieta, glābēji pašu spēkiem uzbūvējuši viņam mājiņu. Savukārt brīvajā laikā kaķis mēdz izrādīt arī mednieka talantu – viņš atnesis gan baložus un kaijas, gan pat meža trusi.
Ugunsdzēsēji atzīst, ka Minkāns ir daudz vairāk nekā tikai mājdzīvnieks. Viņš sagaida kolēģus, murrā līdzās un uzlabo noskaņojumu pēc saspringtām darba stundām. Glābēji uzsver, ka ikviena dzīvnieka izglābšana ir īpašs un atbildīgs process, bet Minkāna stāsts apliecina – reizēm viena palīdzības sniegšana var pārtapt draudzībā uz daudziem gadiem.
VIDEO:
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