Ukrainā aizturēts vīrietis par draudu izplatīšanu tūkstošiem skolu un citu iestāžu vairākās Eiropas valstīs, ziņojot par tajās it kā ievietotiem spridzekļiem, informē prokuratūrā.
Apvienotā izmeklēšanas grupa, kurā ietilpst Čehijas, Ukrainas, Slovākijas un Latvijas tiesībaizsardzības iestādes un kura darbojas ar "Eurojust" atbalstu, 2025. gada jūlijā Ukrainas pilsētā Dņipro identificēja kādu personu saistībā ar to, ka viņš, iespējams, vismaz kopš 2024. gada, izmantojot vairākas e-pasta adreses un saziņas vietni "Telegram", ir sūtījis iepriekšminētos draudus.
Pirms tiesībsargājošās iestādes paspēja viņu nopratināt, vīrietis aizbēga uz Baltkrieviju, bet tika aizturēts 2026. gada septembra sākumā, kad atgriezās Ukrainā.
Kā informē "Eurojust", pēc vīrieša aizturēšanas, piedaloties policijas pārstāvjiem no citām kopīgās izmeklēšanas grupas valstīm, veiktas procesuālās darbības, tostarp nopratināšana un dokumentu nodošana, uz kuru pamata sākta kriminālvajāšana.
Ukrainas prokuratūra ir iesniegusi apsūdzību pret attiecīgo personu Dņipro tiesā. Kopīgās izmeklēšanas grupas darbs turpinās, tāpēc patlaban plašāka informācija netiek sniegta.
Apvienotajā izmeklēšanas grupā no Latvijas līdzdarbojās Rīgas Pārdaugavas prokuratūra un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļa.
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Ukrainā aizturēts vīrietis par draudu izplatīšanu tūkstošiem skolu un citu iestāžu vairākās Eiropas valstīs, ziņojot par tajās it kā ievietotiem spridzekļiem, informē prokuratūrā.
Apvienotā izmeklēšanas grupa, kurā ietilpst Čehijas, Ukrainas, Slovākijas un Latvijas tiesībaizsardzības iestādes un kura darbojas ar "Eurojust" atbalstu, 2025. gada jūlijā Ukrainas pilsētā Dņipro identificēja kādu personu saistībā ar to, ka viņš, iespējams, vismaz kopš 2024. gada, izmantojot vairākas e-pasta adreses un saziņas vietni "Telegram", ir sūtījis iepriekšminētos draudus.
Pirms tiesībsargājošās iestādes paspēja viņu nopratināt, vīrietis aizbēga uz Baltkrieviju, bet tika aizturēts 2026. gada septembra sākumā, kad atgriezās Ukrainā.
Kā informē "Eurojust", pēc vīrieša aizturēšanas, piedaloties policijas pārstāvjiem no citām kopīgās izmeklēšanas grupas valstīm, veiktas procesuālās darbības, tostarp nopratināšana un dokumentu nodošana, uz kuru pamata sākta kriminālvajāšana.
Ukrainas prokuratūra ir iesniegusi apsūdzību pret attiecīgo personu Dņipro tiesā. Kopīgās izmeklēšanas grupas darbs turpinās, tāpēc patlaban plašāka informācija netiek sniegta.
Apvienotajā izmeklēšanas grupā no Latvijas līdzdarbojās Rīgas Pārdaugavas prokuratūra un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļa.
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