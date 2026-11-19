Ukrainas Aizsardzības spēki naktī uz ceturtdienu veikuši triecienu daļēji sagrautajam Krimas tiltam, kas savieno Krieviju un okupēto Krimas pussalu, vēsta Ukrainas mediji.
Nedēļas laikā tas ir jau trešais šāds trieciens.
Uzbrukumu apstiprināja arī Krievijas ieceltais okupētās pussalas vietvaldis Sergejs Aksjonovs.
Tiltam veikts trieciens ar raķetēm, vēsta kara monitoringa "Telegram" kanāls "Exilenova+".
Fiksēti divi trāpījumi, vēsta "Telegram" kanāls "Krimskij veter".
Atbilstoši vietējo iedzīvotāju liecībām trāpīts tilta dzelzceļa daļai.
"Kārtējā Krimas tiltam veiktā trieciena rezultātā satiksme uz laiku apturēta (..). Tiek veikta postījumu apmēru apzināšana," sociālajos medijos pauda Aksjonovs.
Ukrainas monitoringa kanāli, atsaucoties uz vietējiem interneta lietotājiem, ziņo, ka tilta apkaimē atskanēja līdz pat pusotram desmitam sprādzienu.
Krievijas Satiksmes ministrija vēlāk apstiprināja, ka vilcienu satiksme pa tiltu apturēta.
Trieciena rezultātā cilvēki nav cietuši, teikts paziņojumā.
"Krimskij veter", atsaucoties uz aculieciniekiem, vēsta, ka tilta dzelzceļa daļas arka ir tur, kur bijusi, un nav redzams, ka arkai būtu nodarīti postījumi.
Naktī uz otrdienu, Ukrainai veicot dronu un raķešu triecienu Krimas tiltam, tilta autotransporta daļā sabruka 270 metru garš laidums un arka. Autotransporta satiksme pa tiltu vairs nav iespējama, taču dzelzceļa daļa izturēja, un satiksme pa to jau otrdien tika atjaunota.
Ukrainas mediji pauda pieņēmumus, ka pēdējā trieciena mērķis bija tieši dzelzceļa arka un laidums, kas atrodas līdzās sabrukušajam autotransporta daļas laidumam.
Ukrainas "Telegram" kanāls "Ukraine context", kas tiek uzskatīts par cieši saistītu ar Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budanovu, raksta, ka Ukrainas spēki turpinās uzbrukt Krimas tiltam, jo īpaši tā dzelzceļa daļai.
"Krimas tilta dzelzceļa daļu turpinās iznīcināt. Ir dota pavēle pilnībā pārtraukt šīs būves funkcionēšanu un neļaut to atjaunot līdz kara beigām," raksta "Ukraine context".
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Ukrainas Aizsardzības spēki naktī uz ceturtdienu veikuši triecienu daļēji sagrautajam Krimas tiltam, kas savieno Krieviju un okupēto Krimas pussalu, vēsta Ukrainas mediji.
Nedēļas laikā tas ir jau trešais šāds trieciens.
Uzbrukumu apstiprināja arī Krievijas ieceltais okupētās pussalas vietvaldis Sergejs Aksjonovs.
Tiltam veikts trieciens ar raķetēm, vēsta kara monitoringa "Telegram" kanāls "Exilenova+".
Fiksēti divi trāpījumi, vēsta "Telegram" kanāls "Krimskij veter".
Atbilstoši vietējo iedzīvotāju liecībām trāpīts tilta dzelzceļa daļai.
"Kārtējā Krimas tiltam veiktā trieciena rezultātā satiksme uz laiku apturēta (..). Tiek veikta postījumu apmēru apzināšana," sociālajos medijos pauda Aksjonovs.
Ukrainas monitoringa kanāli, atsaucoties uz vietējiem interneta lietotājiem, ziņo, ka tilta apkaimē atskanēja līdz pat pusotram desmitam sprādzienu.
Krievijas Satiksmes ministrija vēlāk apstiprināja, ka vilcienu satiksme pa tiltu apturēta.
Trieciena rezultātā cilvēki nav cietuši, teikts paziņojumā.
"Krimskij veter", atsaucoties uz aculieciniekiem, vēsta, ka tilta dzelzceļa daļas arka ir tur, kur bijusi, un nav redzams, ka arkai būtu nodarīti postījumi.
Naktī uz otrdienu, Ukrainai veicot dronu un raķešu triecienu Krimas tiltam, tilta autotransporta daļā sabruka 270 metru garš laidums un arka. Autotransporta satiksme pa tiltu vairs nav iespējama, taču dzelzceļa daļa izturēja, un satiksme pa to jau otrdien tika atjaunota.
Ukrainas mediji pauda pieņēmumus, ka pēdējā trieciena mērķis bija tieši dzelzceļa arka un laidums, kas atrodas līdzās sabrukušajam autotransporta daļas laidumam.
Ukrainas "Telegram" kanāls "Ukraine context", kas tiek uzskatīts par cieši saistītu ar Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budanovu, raksta, ka Ukrainas spēki turpinās uzbrukt Krimas tiltam, jo īpaši tā dzelzceļa daļai.
"Krimas tilta dzelzceļa daļu turpinās iznīcināt. Ir dota pavēle pilnībā pārtraukt šīs būves funkcionēšanu un neļaut to atjaunot līdz kara beigām," raksta "Ukraine context".
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