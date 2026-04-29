Šā gada 14. aprīlī Valsts policijas (VP), Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas kopā ar Pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekiem veica dzīvokļa apskati Rīgā, Imantas mikrorajonā. Tur antisanitāros apstākļos tika konstatēti daudzi novārguši mājdzīvnieki, kā arī mājdzīvnieku un viena putna mirstīgās atliekas. Aizdomās par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā rezultātā tie gājuši bojā, Valsts policija aizturēja dzīvokļa īpašnieci, informē VP.
Pārbaude tika uzsākta pēc tam, kad Pārtikas un veterinārais dienests saņēma informāciju no mājas iedzīvotājiem par neizturamu smaku.
Ar tiesas lēmumu Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem un likumsargiem iekļūstot dzīvoklī, tika konstatēta spēcīga dzīvnieku urīna un izkārnījumu smaka. Dzīvokļa grīda bija klāta ar dzīvnieku izkārnījumiem un urīnu. Dzīvoklī bija atslēgta elektrība un ūdens, nekur nebija trauku ar dzeramo ūdeni un barību dzīvniekiem. Visas dzīvokļa telpu grīdas bija klātas ar dzīvnieku izkārnījumiem, telpu stūros izkārnījumu kārta sasniedza pat desmit līdz piecpadsmit centimetrus, kas liecināja par ilgstošiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem.
Apsekojot dzīvokli, tika konstatētas dzīvnieku mirstīgās atliekas — viena kaķa, divu suņu un viena papagaiļa. Tāpat dzīvoklī tika konstatēti 27 dzīvi kaķi ar redzamām veselības problēmām. Novārgušie mājdzīvnieki tika nogādāti biedrības "Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa" dzīvnieku patversmē "Labās mājas".
Tajā pašā datumā Valsts policijas darbinieki šajā adresē aizturēja dzīvokļa īpašnieci, 50 gadu vecu sievieti, kura iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā.
Pret personu ir uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 230. panta otro daļu — par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kuras rezultātā tie gājuši bojā, vai par dzīvnieku spīdzināšanu, kuras rezultātā tie gājuši bojā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Uz izmeklēšanas laiku aizdomās turētajai sievietei piemēroti drošības līdzekļi — aizliegums izbraukt no valsts un atzīmēšanās noteiktā laikā policijas iestādē.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
