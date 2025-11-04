Vai pieļaujams, ka kafejnīcas telpās dzīvo kaķis? Vai tas ir saskaņā ar higiēnas prasībām? Jautā Kristīne K.

Pieļaujot mājdzīvnieku uzturēšanos kafejnīcā, jāievēro gan pārtikas apritei noteiktās higiēnas prasības, gan dzīvnieku labturības prasības, kas noteiktas Dzīvnieku aizsardzības likumā un Ministru kabineta noteikumos nr. 411 Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi, skaidro Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča.

Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pārtikas produktu higiēnu nosaka – uzņēmumā jābūt izstrādātām atbilstīgām procedūrām, lai nepieļautu mājdzīvnieku piekļūšanu pārtikas sagatavošanas, apstrādes un uzglabāšanas vietām. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē