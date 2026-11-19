ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina divpusējā tikšanās Šeņdžeņā, Ķīnā, ilga mazāk nekā stundu, no samita vietas vēsta mediji.
Trampa un Putina divpusējās sarunas Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita gaitā notika pirms trīspusējās ASV, Krievijas un Ķīnas līderu tikšanās.
CNN vēsta, ka Trampa un Putina tikšanās ilga aptuveni 40 minūtes.
Pēc sarunām līderi medijiem nesniedza paziņojumus par tikšanās rezultātiem.
Putins un Tramps apsprieda Ukrainas konfliktu un divpusējo attiecību jautājumus, žurnālistiem sacīja Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs.
Tikšanās ilga 35-40 minūtes, norādīja Putina palīgs.
Tikšanās noritēja labi, un Putins pēc tās izgāja ārā lieliskā noskaņojumā, viņš piebilda.
Putina un Trampa tikšanās laikā netika izteikti īpaši svarīgi paziņojumi, visi gatavojas trīspusējām sarunām, Ušakovs sacīja žurnālistiem.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina divpusējā tikšanās Šeņdžeņā, Ķīnā, ilga mazāk nekā stundu, no samita vietas vēsta mediji.
Trampa un Putina divpusējās sarunas Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita gaitā notika pirms trīspusējās ASV, Krievijas un Ķīnas līderu tikšanās.
CNN vēsta, ka Trampa un Putina tikšanās ilga aptuveni 40 minūtes.
Pēc sarunām līderi medijiem nesniedza paziņojumus par tikšanās rezultātiem.
Putins un Tramps apsprieda Ukrainas konfliktu un divpusējo attiecību jautājumus, žurnālistiem sacīja Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs.
Tikšanās ilga 35-40 minūtes, norādīja Putina palīgs.
Tikšanās noritēja labi, un Putins pēc tās izgāja ārā lieliskā noskaņojumā, viņš piebilda.
Putina un Trampa tikšanās laikā netika izteikti īpaši svarīgi paziņojumi, visi gatavojas trīspusējām sarunām, Ušakovs sacīja žurnālistiem.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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