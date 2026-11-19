Viltots “Rolex” pulkstenis, smaržas, kas maksā vairākus simtus eiro, bet patiesībā var slēpt nezināmas izcelsmes sastāvu, un luksusa zīmolu imitācijas – šādas preces nonāk arī Latvijas tirgū. Muitas pārstāvji atzīst, ka viltojumu klāsts ir plašs un to kvalitāte mēdz būt tik dažāda, ka ne vienmēr tos iespējams atpazīt ar pirmo acu uzmetienu.
360TV raidījumam “Sadursme 360” muitas darbinieki demonstrē konfiscētus viltojumus. Pulksteņu gadījumā aizdomas var radīt pārāk viegls korpuss un nekvalitatīva izgatavošana, savukārt smaržu viltojumus reizēm nodod pat iepakojuma detaļas. Daļa viltoto parfimērijas izstrādājumu var saturēt vielas, kas nav izgājušas nepieciešamās kvalitātes un drošības pārbaudes, tādēļ to lietošana var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Taču ne visi viltojumus iegādājas apzināti. Daļa pircēju vēlas lētāku alternatīvu, bet citi notic, ka internetā atraduši oriģinālu par īpaši izdevīgu cenu. Krāpnieki izmanto tādus apzīmējumus kā “replika” vai “līdzīgs oriģinālam”, kā arī steidzina pircējus ar solījumiem par pēdējo preci un milzīgām atlaidēm.
Viltojumu tirdzniecība aktīvi notiek mazpazīstamās interneta vietnēs, lietoto preču platformās un sociālajos medijos. Savukārt, ja muita konstatē viltotas preces, tās tiek konfiscētas un iznīcinātas.
Kā atšķirt aizdomīgu piedāvājumu no īsta izdevīguma? Un kāpēc, mēģinot ietaupīt uz luksusa precēm, pircējs var riskēt ne tikai ar savu naudu, bet arī veselību?
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Viltots “Rolex” pulkstenis, smaržas, kas maksā vairākus simtus eiro, bet patiesībā var slēpt nezināmas izcelsmes sastāvu, un luksusa zīmolu imitācijas – šādas preces nonāk arī Latvijas tirgū. Muitas pārstāvji atzīst, ka viltojumu klāsts ir plašs un to kvalitāte mēdz būt tik dažāda, ka ne vienmēr tos iespējams atpazīt ar pirmo acu uzmetienu.
360TV raidījumam “Sadursme 360” muitas darbinieki demonstrē konfiscētus viltojumus. Pulksteņu gadījumā aizdomas var radīt pārāk viegls korpuss un nekvalitatīva izgatavošana, savukārt smaržu viltojumus reizēm nodod pat iepakojuma detaļas. Daļa viltoto parfimērijas izstrādājumu var saturēt vielas, kas nav izgājušas nepieciešamās kvalitātes un drošības pārbaudes, tādēļ to lietošana var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Taču ne visi viltojumus iegādājas apzināti. Daļa pircēju vēlas lētāku alternatīvu, bet citi notic, ka internetā atraduši oriģinālu par īpaši izdevīgu cenu. Krāpnieki izmanto tādus apzīmējumus kā “replika” vai “līdzīgs oriģinālam”, kā arī steidzina pircējus ar solījumiem par pēdējo preci un milzīgām atlaidēm.
Viltojumu tirdzniecība aktīvi notiek mazpazīstamās interneta vietnēs, lietoto preču platformās un sociālajos medijos. Savukārt, ja muita konstatē viltotas preces, tās tiek konfiscētas un iznīcinātas.
Kā atšķirt aizdomīgu piedāvājumu no īsta izdevīguma? Un kāpēc, mēģinot ietaupīt uz luksusa precēm, pircējs var riskēt ne tikai ar savu naudu, bet arī veselību?
VIDEO:
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