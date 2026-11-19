Stājies spēkā spriedums par 123 792 eiro kompensācijas izmaksu mātei par bērna nāvi Daugavpils slimnīcā.
Kā informē Augstākajā tiesā (AT), tā atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību pēc tam, kad Veselības ministrija (VM) bija pārsūdzējusi apelācijas instances tiesas spriedumu.
AT konstatēja, ka VM kasācijas sūdzība sastāv no vispārīgiem apgalvojumiem, ka apgabaltiesa ir nepareizi novērtējusi pierādījumus. VM faktiski lūgusi pārvērtēt lietā esošos pierādījumus, lai par tiem tiktu izdarīti citādāki secinājumi, un nepiekrita apgabaltiesas veiktajam pierādījumu novērtējumam.
Tiesa skaidrojusi, ka kasācijas instances tiesa neizmeklē lietas faktiskos apstākļus un nepārvērtē pierādījumus.
Tāpat AT atzina, ka nav pamata uzskatīt, ka pacientes nāvi izraisījuši tikai iepriekšējie veselības traucējumi vai mātes rīcība. Apgabaltiesa pamatoti konstatējusi, ka pastāv cēloņsakarība starp ārstniecības personu neprofesionālu rīcību un pacientes nāvi.
Pērn pirmās instances tiesa Rēzeknē nosprieda uzdot Veselības inspekcijai (VI) izdot administratīvo aktu par labu 123 792 eiro kompensācijas izmaksai bērna mātei.
No lietas materiāliem izriet, ka
māte bija pamanījusi, ka viņas 11 mēnešus vecā meita, iespējams, izdzērusi baldriāna tabletes.
Uzreiz izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas nogādāja bērnu Daugavpils reģionālajā slimnīcā.
Bērns uzreiz tika ievietots reanimācijā, un pēc kāda laika secināts, ka pacientes stāvoklis ir vidēji stabils un viņu var pārvietot uz citu nodaļu. Lai pārvietotu meitenīti, viņa tika atvienota no monitora, kas sekoja sirdsdarbībai un elpošanai, lai gan noteikumi paredz nepārtrauktu dzīvības rādītāju uzraudzību transportēšanas laikā.
Ceļš uz piekto stāvu ilga aptuveni 20 minūtes. Visu šo laiku bērns atradās ārsta palīga un medmāsas aprūpē, taču bez aprīkojuma, kas būtu brīdinājis par sirdsdarbības apstāšanos. Personāls domāja, ka bērns vienkārši guļ.
Ierodoties bērnu nodaļā, dežurējošā māsa un ārsts ieraudzīja, ka meitenīte neelpo. Ārsti nodaļā secināja, ka bērns miris transportēšanas laikā vai tieši pirms transportēšanas.
VI veica pārbaudi un secināja, ka ārstu vainas bērna nāvē nav, kā arī izvirzīja versiju, ka bērns nomira no zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma. Tā ir diagnoze, kas tiek noteikta zīdaiņiem, kuri bez redzama iemesla nomirst miegā.
Inspekcija uzskata, ka saindēšanās ar baldriānu nebija tik smaga, lai izraisītu nāvi, un ārstu rīcība bija pareiza. Tika apgalvots, ka nāve bija pēkšņa un to nevarēja paredzēt.
Māte nepiekrita šim skaidrojumam un vērsās tiesā. Tiesa nozīmēja visaptverošu tiesu medicīnas ekspertīzi, kurā piedalījās pieci speciālisti, tostarp bērnu infekcijas slimību speciālists, intensīvās terapijas speciālists un patologs.
Kā vēstīja portāls "apollo.lv", tiesas lēmumā tika atklātas vairākas uzkrītošas neatbilstības, kas radīja šaubas ne tikai par ārstēšanas kvalitāti, bet arī par dokumentācijas integritāti.
Medicīniskajā dokumentācijā bija norādīts bērna asinsspiediens plkst. 11, bet tiesa secināja, ka tas bija laiks, kad bērns jau tika transportēts vai sagatavots transportēšanai un nebija pieslēgts monitoram.
Līdz ar to asinsspiediena dati tika ievadīti ar atpakaļejošu datumu vai vispār izdomāti.
Eksperti norādīja — ja bērns tika nogādāts nodaļā plkst. 11.12 jau miris, tad tas liecina, ka bērna stāvoklis kritiski pasliktinājās jau krietni pirms tam, un, ja bērns būtu palicis intensīvās terapijas nodaļā pie monitoriem, ārsti būtu redzējuši brīdi, kad sirdsdarbība sāka vājināties.
Tiesu medicīnas eksperti kategoriski noraidīja pēkšņas zīdaiņu nāves sindroma diagnozi, jo bērns atradās slimnīcā ar konkrētu diagnozi un viņa nāvei bija fizioloģisks cēlonis — akūta sirds mazspēja un asistole, kuras attīstību ārsti nepamanīja.
Pirmās instances tiesa nekonstatēja, ka ārsti būtu apzināti kaitējuši bērnam, bet secināja, ka, atvienojot bērnu no monitora un transportējot viņu bez pienācīgas uzraudzības, ārsti palaida garām brīdi, kad varēja glābt bērna dzīvību.
Tiesa atzina, ka VI un VM lēmumi atteikt kompensāciju bija prettiesiski, līdz ar to noteica, ka mēneša laikā pēc sprieduma stāšanās spēkā no Ārstniecības riska fonda būs jāizmaksā 123 792 eiro.
Aptauja
Kāda bijusi jūsu vai jūsu tuvinieku pieredze ar slimnīcām ārpus Rīgas?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Stājies spēkā spriedums par 123 792 eiro kompensācijas izmaksu mātei par bērna nāvi Daugavpils slimnīcā.
Kā informē Augstākajā tiesā (AT), tā atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību pēc tam, kad Veselības ministrija (VM) bija pārsūdzējusi apelācijas instances tiesas spriedumu.
AT konstatēja, ka VM kasācijas sūdzība sastāv no vispārīgiem apgalvojumiem, ka apgabaltiesa ir nepareizi novērtējusi pierādījumus. VM faktiski lūgusi pārvērtēt lietā esošos pierādījumus, lai par tiem tiktu izdarīti citādāki secinājumi, un nepiekrita apgabaltiesas veiktajam pierādījumu novērtējumam.
Tiesa skaidrojusi, ka kasācijas instances tiesa neizmeklē lietas faktiskos apstākļus un nepārvērtē pierādījumus.
Tāpat AT atzina, ka nav pamata uzskatīt, ka pacientes nāvi izraisījuši tikai iepriekšējie veselības traucējumi vai mātes rīcība. Apgabaltiesa pamatoti konstatējusi, ka pastāv cēloņsakarība starp ārstniecības personu neprofesionālu rīcību un pacientes nāvi.
Pērn pirmās instances tiesa Rēzeknē nosprieda uzdot Veselības inspekcijai (VI) izdot administratīvo aktu par labu 123 792 eiro kompensācijas izmaksai bērna mātei.
No lietas materiāliem izriet, ka
māte bija pamanījusi, ka viņas 11 mēnešus vecā meita, iespējams, izdzērusi baldriāna tabletes.
Uzreiz izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas nogādāja bērnu Daugavpils reģionālajā slimnīcā.
Bērns uzreiz tika ievietots reanimācijā, un pēc kāda laika secināts, ka pacientes stāvoklis ir vidēji stabils un viņu var pārvietot uz citu nodaļu. Lai pārvietotu meitenīti, viņa tika atvienota no monitora, kas sekoja sirdsdarbībai un elpošanai, lai gan noteikumi paredz nepārtrauktu dzīvības rādītāju uzraudzību transportēšanas laikā.
Ceļš uz piekto stāvu ilga aptuveni 20 minūtes. Visu šo laiku bērns atradās ārsta palīga un medmāsas aprūpē, taču bez aprīkojuma, kas būtu brīdinājis par sirdsdarbības apstāšanos. Personāls domāja, ka bērns vienkārši guļ.
Ierodoties bērnu nodaļā, dežurējošā māsa un ārsts ieraudzīja, ka meitenīte neelpo. Ārsti nodaļā secināja, ka bērns miris transportēšanas laikā vai tieši pirms transportēšanas.
VI veica pārbaudi un secināja, ka ārstu vainas bērna nāvē nav, kā arī izvirzīja versiju, ka bērns nomira no zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma. Tā ir diagnoze, kas tiek noteikta zīdaiņiem, kuri bez redzama iemesla nomirst miegā.
Inspekcija uzskata, ka saindēšanās ar baldriānu nebija tik smaga, lai izraisītu nāvi, un ārstu rīcība bija pareiza. Tika apgalvots, ka nāve bija pēkšņa un to nevarēja paredzēt.
Māte nepiekrita šim skaidrojumam un vērsās tiesā. Tiesa nozīmēja visaptverošu tiesu medicīnas ekspertīzi, kurā piedalījās pieci speciālisti, tostarp bērnu infekcijas slimību speciālists, intensīvās terapijas speciālists un patologs.
Kā vēstīja portāls "apollo.lv", tiesas lēmumā tika atklātas vairākas uzkrītošas neatbilstības, kas radīja šaubas ne tikai par ārstēšanas kvalitāti, bet arī par dokumentācijas integritāti.
Medicīniskajā dokumentācijā bija norādīts bērna asinsspiediens plkst. 11, bet tiesa secināja, ka tas bija laiks, kad bērns jau tika transportēts vai sagatavots transportēšanai un nebija pieslēgts monitoram.
Līdz ar to asinsspiediena dati tika ievadīti ar atpakaļejošu datumu vai vispār izdomāti.
Eksperti norādīja — ja bērns tika nogādāts nodaļā plkst. 11.12 jau miris, tad tas liecina, ka bērna stāvoklis kritiski pasliktinājās jau krietni pirms tam, un, ja bērns būtu palicis intensīvās terapijas nodaļā pie monitoriem, ārsti būtu redzējuši brīdi, kad sirdsdarbība sāka vājināties.
Tiesu medicīnas eksperti kategoriski noraidīja pēkšņas zīdaiņu nāves sindroma diagnozi, jo bērns atradās slimnīcā ar konkrētu diagnozi un viņa nāvei bija fizioloģisks cēlonis — akūta sirds mazspēja un asistole, kuras attīstību ārsti nepamanīja.
Pirmās instances tiesa nekonstatēja, ka ārsti būtu apzināti kaitējuši bērnam, bet secināja, ka, atvienojot bērnu no monitora un transportējot viņu bez pienācīgas uzraudzības, ārsti palaida garām brīdi, kad varēja glābt bērna dzīvību.
Tiesa atzina, ka VI un VM lēmumi atteikt kompensāciju bija prettiesiski, līdz ar to noteica, ka mēneša laikā pēc sprieduma stāšanās spēkā no Ārstniecības riska fonda būs jāizmaksā 123 792 eiro.
Aptauja
Kāda bijusi jūsu vai jūsu tuvinieku pieredze ar slimnīcām ārpus Rīgas?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu