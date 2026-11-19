Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, svinīgajā "Latvijas Lepnums" ceremonijā godināti cilvēki, kuru nesavtīgā rīcība, drosme un ieguldījums līdzcilvēku labā nav palicis nepamanīts. Patriotiskā un sirsnīgā gaisotnē desmit laureāti saņēma apbalvojumus, kas simbolizē sabiedrības pateicību par viņu paveikto un iedvesmojošo piemēru citiem, informē pasākuma rīkotāji.
Svinīgo apbalvošanas ceremoniju ar uzrunu atklāja Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vakara gaitā ar laureātu stāstiem caur sirsnīgām sarunām klātesošos iepazīstināja ceremonijas vadītāji Arnis Krauze un Edijs Bošs. Ar krāšņiem un saviļņojošiem muzikālajiem priekšnesumiem priecēja Emīlija, Shipsea un Rīgas Doma zēnu koris, The Sound Poets un Ikšķiles saules koris, Jānis Lūsēns, Zigfrīds Muktupāvels un Aija Vītoliņa, rolands če, kā arī "Melo M" un Dināra Rudāne.
"Latvijas Lepnums" jau 23. reizi pulcēja cilvēkus, kuru labie darbi un pašaizliedzība iedvesmo un stiprina ticību cilvēcībai. Par šī gada ceremonijas galvenajiem varoņiem kļuva desmit kategoriju laureāti — cilvēki, kuru stāsti valsts svētku vakarā raisīja sirsnību un lepnumu. Katrs no viņiem ir unikāls, taču visus vieno labestība, vēlme palīdzēt un mīlestība pret Latviju.
"Valsts svētku laikā īpaši izjūtam, cik daudz spēka ir cilvēkos, kuri ikdienā dara labu citiem. "Latvijas Lepnuma" laureāti ir mūsu sabiedrības sirds un apliecinājums tam, ka cilvēcība, atbildība un līdzjūtība ir vērtības, kas vieno Latviju," saka TV3 Group Latvija vadītāja Ginta Salmane.
No vairāk nekā 200 iesniegtajiem pieteikumiem desmit goda balvas laureātus izvēlējās žūrija, kuras sastāvā šogad bija TV3 programmu direktore Elīna Jēkabsone, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, mūziķis Shipsea, "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite, TV3 ētera personība un ziņu moderators Arnis Krauze, pludmales volejboliste Tīna Graudiņa, TV3 ētera personība Evelīna Strazdiņa, hokeja leģenda Sandis Ozoliņš, kā arī aktieris un Dailes teātra direktors Juris Žagars.
"Latvijas Lepnuma" balva 2026. gadā tika pasniegta desmit nominācijās, pirmā no tām: "Latvisko vērtību sargātāji".
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Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, svinīgajā "Latvijas Lepnums" ceremonijā godināti cilvēki, kuru nesavtīgā rīcība, drosme un ieguldījums līdzcilvēku labā nav palicis nepamanīts. Patriotiskā un sirsnīgā gaisotnē desmit laureāti saņēma apbalvojumus, kas simbolizē sabiedrības pateicību par viņu paveikto un iedvesmojošo piemēru citiem, informē pasākuma rīkotāji.
Svinīgo apbalvošanas ceremoniju ar uzrunu atklāja Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vakara gaitā ar laureātu stāstiem caur sirsnīgām sarunām klātesošos iepazīstināja ceremonijas vadītāji Arnis Krauze un Edijs Bošs. Ar krāšņiem un saviļņojošiem muzikālajiem priekšnesumiem priecēja Emīlija, Shipsea un Rīgas Doma zēnu koris, The Sound Poets un Ikšķiles saules koris, Jānis Lūsēns, Zigfrīds Muktupāvels un Aija Vītoliņa, rolands če, kā arī "Melo M" un Dināra Rudāne.
"Latvijas Lepnums" jau 23. reizi pulcēja cilvēkus, kuru labie darbi un pašaizliedzība iedvesmo un stiprina ticību cilvēcībai. Par šī gada ceremonijas galvenajiem varoņiem kļuva desmit kategoriju laureāti — cilvēki, kuru stāsti valsts svētku vakarā raisīja sirsnību un lepnumu. Katrs no viņiem ir unikāls, taču visus vieno labestība, vēlme palīdzēt un mīlestība pret Latviju.
"Valsts svētku laikā īpaši izjūtam, cik daudz spēka ir cilvēkos, kuri ikdienā dara labu citiem. "Latvijas Lepnuma" laureāti ir mūsu sabiedrības sirds un apliecinājums tam, ka cilvēcība, atbildība un līdzjūtība ir vērtības, kas vieno Latviju," saka TV3 Group Latvija vadītāja Ginta Salmane.
No vairāk nekā 200 iesniegtajiem pieteikumiem desmit goda balvas laureātus izvēlējās žūrija, kuras sastāvā šogad bija TV3 programmu direktore Elīna Jēkabsone, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, mūziķis Shipsea, "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite, TV3 ētera personība un ziņu moderators Arnis Krauze, pludmales volejboliste Tīna Graudiņa, TV3 ētera personība Evelīna Strazdiņa, hokeja leģenda Sandis Ozoliņš, kā arī aktieris un Dailes teātra direktors Juris Žagars.
"Latvijas Lepnuma" balva 2026. gadā tika pasniegta desmit nominācijās, pirmā no tām: "Latvisko vērtību sargātāji".
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