Vienu lietu Andrim Kulbergam atņemt nevar – viņš prot runāt. Šo rindu autoram pēdējo divu nedēļu laikā iznācis uzklausīt valdības vadītāja uzrunas četrās dažādās auditorijās. Ir pamanāms, ka A. Kulberga enerģiskais runas stils, spēja izvirzīt un saprotami izklāstīt savas idejas, uzņēmējdarbības pagātne un ar to saistītā kritiskā attieksme pret valsts pārvaldes kvalitāti, kā arī spēja runāt brīvi, ne no lapiņas, vismaz divās valodās – latviešu un angļu – imponē uzņēmēju auditorijai un to enerģizē. Noklausījušies valdības vadītāja uzrunu, cilvēki vēlas apspriest viņa teikto, pat atzīstot, ka daļa no viņa idejām pagaidām vēl ir nepilnīgas un neizstrādātas. "Viņš kļūdīsies un droši vien ne vienu reizi vien, bet beidzot mums ir valdības vadītājs ar vīziju un nepieciešamo enerģiju vajadzīgajām reformām," – apmēram tā varētu raksturot auditorijas noskaņojumu, un tas ir piesardzīga, tomēr skaidri sajūtama optimisma pilns.