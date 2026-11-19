360TV šova "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā aktieris Maksims Busels pārtapa par leģendāro mūziķi Džordžu Maiklu. Sarunā par slavu un mērķiem Maksims dalījās atklātā pārdomu stāstā par to, kā pēdējo gadu notikumi mainījuši viņa dzīves virzienu.
Aktieris neslēpa, ka pirms kara, ņemot vērā viņa dzimto valodu un profesionālās ambīcijas, viens no karjeras mērķiem bija darbs ārpus Latvijas — arī Krievijas tirgū. Tomēr Krievijas iebrukums Ukrainā visu mainījis. Maksims uzsvēra, ka šie notikumi likuši skaidri definēt savu nostāju un saprast, kādu nākotni un kādā vidē viņš patiesībā vēlas veidot.
"Es sapratu savas vērtības, dzīves vērtības, cilvēku vērtības," sacīja aktieris. Viņš norādīja, ka kara radītās sekas un pārdzīvojumi nepazudīs vienā dienā un sabiedrībai būs vajadzīgs ilgs laiks, lai atkoptos.
Maksims atzina, ka šis pagrieziena punkts ļāvis pārvērtēt prioritātes un novērtēt to, kas dzīvē un profesijā patiesībā ir svarīgs.
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360TV šova "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā aktieris Maksims Busels pārtapa par leģendāro mūziķi Džordžu Maiklu. Sarunā par slavu un mērķiem Maksims dalījās atklātā pārdomu stāstā par to, kā pēdējo gadu notikumi mainījuši viņa dzīves virzienu.
Aktieris neslēpa, ka pirms kara, ņemot vērā viņa dzimto valodu un profesionālās ambīcijas, viens no karjeras mērķiem bija darbs ārpus Latvijas — arī Krievijas tirgū. Tomēr Krievijas iebrukums Ukrainā visu mainījis. Maksims uzsvēra, ka šie notikumi likuši skaidri definēt savu nostāju un saprast, kādu nākotni un kādā vidē viņš patiesībā vēlas veidot.
"Es sapratu savas vērtības, dzīves vērtības, cilvēku vērtības," sacīja aktieris. Viņš norādīja, ka kara radītās sekas un pārdzīvojumi nepazudīs vienā dienā un sabiedrībai būs vajadzīgs ilgs laiks, lai atkoptos.
Maksims atzina, ka šis pagrieziena punkts ļāvis pārvērtēt prioritātes un novērtēt to, kas dzīvē un profesijā patiesībā ir svarīgs.
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